مع نهاية كل شهر تتجدّد في الأسواق السعودية حركة مألوفة يعرفها المواطن والمقيم على حد سواء، فما أن تصرف الرواتب حتى ترتفع القوة الشرائية، وتنشط المحال والمطاعم والخدمات، وتنساب السيولة في الدورة الاقتصادية من جديد، وليست هذه الظاهرة عابرة بل مؤشر واضح على أن الوظائف الحكومية والخاصة ما زالت المصدر الأهم لسيولة الفرد، وأن الراتب يبقى عصب الاقتصاد السعودي لأنه المحرك المباشر للطلب المحلي وحركة الأسواق على مدار العام.

غير أن أثر هذه السيولة لا يكتمل إلا بوعي الفرد في تنظيم مدخوله ليكفيه الشهر كاملاً، فاستقرار الإنفاق يخفّف الضغط عن الأسر، ويعزّز التخطيط المالي المسؤول، ويجعل صرف الفرد أكثر اتزاناً داخل الدورة الاقتصادية، وتسهم أنظمة المدفوعات الإلكترونية في تسريع حركة الأموال ورفع كفاءة التدوير النقدي في الأسواق.

ولتحرير الاقتصاد من الاعتماد المفرط على الوظائف الثابتة، تبرز الحاجة إلى إنماء المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإنتاج قصص نجاح لروّاد الأعمال السعوديين، فهذه المنشآت تستقبل السيولة الشهرية مباشرة، وتوسّع الوعاء الاقتصادي، وتخلق فرص عمل إضافية، وتسهم في تنويع مصادر الدخل، وكلما اتسعت قاعدتها انتقل أثر الرواتب من الاستهلاك الآني إلى توليد قيمة مستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030» في رفع مساهمة القطاع الخاص.

وتؤدي السياحة الداخلية دوراً مهماً في إنعاش الاقتصاد وتوطين السيولة عبر الإنفاق على السكن والطعام والخدمات الترفيهية، غير أن ارتفاع الأسعار في المطاعم والفنادق والمرافق الترفيهية، رغم ارتباطه بتحسّن الجودة، يدفع كثيراً من الأفراد إلى بدائل أرخص خارج الحدود، فيضعف توطين الصرف، ويحد من أثر السياحة في الناتج المحلي. ومن هنا تبرز الحاجة إلى بدائل ذات جودة مناسبة وسعر أنسب، تحفظ الأموال داخل البلاد بدلاً من هجرتها إلى الخارج.

يبقى صرف الفرد المحرك الأساس للاقتصاد السعودي، فالرواتب تخلق السيولة، والأعمال الصغيرة تستثمرها، والسياحة الداخلية تحفظها وتعزّز الناتج المحلي.