الكرم في مقدّمة الصفات والقيم النبيلة والعادات الباقية رغم تغيّر الأزمنة وتبدل أنماط الحياة، فلم يكن يوماً مجرد إكرام الضيف، بل أسلوب حياة يعكس الشهامة والمحبة والتكاتف.

لقد نشأ الأبناء وهم يشاهدون آباءهم يفتحون أبواب بيوتهم للضيف، ويحرصون على السؤال عن الجار، ومساعدة المحتاج، والوقوف إلى جانب الآخرين في أفراحهم وأحزانهم، فانتقلت هذه القيم من جيل إلى آخر، ليس بالكلمات وحدها، وإنما بالمواقف والممارسات اليومية التي تترك أثراً عميقاً في النفوس.

وما أجمل أن يحافظ الجيل الجديد على هذا الإرث الاجتماعي، وأن يجمع بين أصالة الماضي ومتطلبات الحاضر، فالتمسك بالعادات الجميلة لا يعني الوقوف أمام التطور، بل يمنح المجتمع جذوراً قوية يستند إليها وهو يتجه نحو المستقبل.

إن الكرم والعادات الأصيلة التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا تمثل ثروة معنوية لا تقدر بثمن، ومسؤوليتنا اليوم أن نحافظ عليها ونغرسها في أبنائنا، لتبقى حاضرة في مجتمعنا، شاهدة على أصالة الإنسان ووفائه لتاريخه وجذوره.