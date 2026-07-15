ما بين حرفٍ يُقال وقلبٍ يتأثر مسافة لا تُرى، لكنها عميقة الأثر.. الكلمة قد تمر علينا خفيفة لكنها قد تثقل على غيرنا طويلاً.. فحين ننطق فإننا لا نُخرج صوتاً فحسب، بل نُطلق أثراً قد يبقى ويُعيد تشكيل شعور أو يصنع انطباعاً لا يُمحى.

ليس كل ما نعرفه يُقال، وليس كل ما نشعر به يجب أن يُصرَّح به.. في لحظة اندفاع الحكمة ليست في كثرة الحديث، بل في اختيار التوقيت والأسلوب والمعنى.. فكم من كلمة صادقة قيلت بغير رفق فأحدثت جرحاً خفياً.. وكم من عبارة بسيطة صيغت بلطف فصنعت أثراً عظيماً وبنت جسوراً من الود.

وفي زمن المنصات المفتوحة؛ أصبحت للكلمة ذاكرة لا تنسى، تنتشر في ثوان وتبقى محفوظة لسنوات.. لذلك فإن التمهّل قبل الحديث ليس ضعفاً، بل هو وعيٌ ونضجٌ.. والتفكير قبل الرد ليس تردداً بل هو اتزان يحمي الإنسان من ندمٍ قد يطول.

الكلمة ليست مجرد حروف، بل مسؤولية أخلاقية وإنسانية.. بها نرتقي أو نتراجع، نبني أو نهدم، نقرب أو نُباعد.. وحين نزن كلامنا قبل أن نقوله فإننا نحفظ كرامتنا، ونصون علاقاتنا، ونُعبّر عن وعي يليق بنا.