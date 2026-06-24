في تسعينيات القرن الماضي، ومع تسجيل أولى حالات حمى الضنك في مدينة جدة، بدأت المملكة العربية السعودية في تأسيس إستراتيجيات الإصحاح البيئي والترصد الوبائي من خلال منظومة عمل مشتركة أصبحت لاحقًا مرجعًا وطنيًا ونالت إشادات دولية.

وقد قاد هذه الجهود فريق متخصص ضم كاتب هذا المقال مدير مشروع مكافحة آفات الصحة العامة بأمانة جدة، والدكتور طه الخطيب من الشؤون الصحية بجدة، وعبد العزيز الغامدي من الوقاية الصحية بالأمانة، ومحمد داود فيرق من صحة البيئة بالأمانة.

واعتمد المشروع على تعاون علمي دولي مهم، حيث ساهم مركز مكافحة الأمراض الأمريكي (CDC) في عزل فيروس حمى الضنك وتحديده بدقة، ما أتاح للفريق السعودي التركيز على تطوير آليات المكافحة الكيميائية والميكانيكية واختيار أكثر مبيدات البيرثرويد كفاءة وأمانًا. كما جرى تأسيس جهاز ميداني منظم يضم مديري عمليات ومشرفين وفنيين متخصصين في أعمال الاستكشاف والرش والمكافحة، لضمان تنفيذ العمليات وفق أعلى المعايير.

ولتعزيز سرعة الاستجابة، أُنشئ نظام اتصال لاسلكي متطور يربط مستشفيات وزارة الصحة بغرفة العمليات، حيث تُستقبل البلاغات فورياً مع تحديد الموقع الجغرافي لسكن المصاب، ثم توجيه الفرق الميدانية مباشرة إلى الموقع. واعتمد الفريق بروتوكولاً جغرافياً دقيقاً يقوم على إنشاء مربع عملياتي بمساحة كيلومتر مربع حول منزل المصاب، وهو نطاق النشاط الحيوي لبعوضة Aedes aegypti، لتنفيذ عمليات شاملة تشمل إزالة مصادر التوالد والمكافحة الميكانيكية والرش الكيميائي.

كما شملت الخطة تطهير الأحياء القديمة، بما في ذلك حظائر الأغنام والخزانات العلوية والسفلية دون استثناء، بالتزامن مع حملة توعوية واسعة عبر وسائل الإعلام والصحف والمساجد، مما عزز تعاون السكان وسهّل دخول الفرق للمنازل. وقد حظي هذا التنظيم الميداني بإشادة واسعة خلال ندوة علمية كبرى عُقدت في أحد المستشفيات الخاصة بجدة بمشاركة خبراء من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى مختصين أمريكيين أكدوا أن مستوى التنظيم يطابق أعلى معايير منظمة الصحة العالمية. وبناءً على هذا النجاح، اعتمدت وزارة الصحة الخطة كمرجع رسمي وعممتها على مختلف مناطق المملكة.

وقد جاء هذا النجاح مدعوماً بمتابعة مباشرة واهتمام كبير من أمير منطقة مكة المكرمة آنذاك الأمير ماجد بن عبد العزيز رحمه الله، ومن أمين مدينة جدة آنذاك، عبر غرفة العمليات الرئيسية بالإمارة، مما أسهم في ترسيخ هذه التجربة كأحد أبرز النماذج الوطنية في مكافحة الأمراض المنقولة بالنواقل.

*مدير مشروع مكافحة آفات الصحة العامة بأمانة مدينة جدة سابقاً