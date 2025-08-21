أكتب اليوم بفخر عن مبادرة «جازان في أسبوع» التي تنطلق أسبوعياً من مجلس أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وشهود نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعود.المبادرة التي تعرض جهود أسبوع شفاف مفتوح أمام المواطن لخدمات الجهات الحكومية؛ تعكس وعياً قيادياً عميقاً بمفاهيم نظرية الحوكمة الحديثة، القائمة على الوضوح والصفاء، والمساءلة والمشاركة، وتجسِّد نقلة نوعية في الإدارة الحكومية؛ إذ تُفعّل نظرية الإدارة بالأهداف (MBO) عبر تتبّع الأداء وقياس النتائج علناً.المميز في المبادرة أنها لا تكتفي بالعرض، بل تُشرك المواطن، وتفتح له المجال للتعبير عن رأيه بكل أريحية، في ترجمة حقيقية لنظرية أصحاب المصلحة (Stakeholder Theory) التي تؤمن بأن فاعلية المؤسسات تتعزز بتفاعلها مع المجتمع، وتُبرز القيادة التحويلية في أوضح صورها، إذ تحفّز التغيير وتُشعل التنافس الإيجابي بين الجهات، وهو ما تُشير إليه نظرية القيادة التحويلية في بناء بيئة عمل ملهمة ومتطورة.بكل المقاييس، تُعد «جازان في أسبوع» نموذجاً يُحتذى لجميع الجهات والمناطق، لتكريس ثقافة الإنجاز، وتحفيز الأداء المؤسسي، وترسيخ مبدأ «المواطن شريك التنمية»، لا مجرد متلقٍ لها.هذه الجلسات الأسبوعية بين الأمير والمسؤول والمواطن ومشايخ القبائل والأعيان؛ فرصة للتواصل المباشر، فالأمير يستقبل ويستمع ويناقش الاحتياجات والمقترحات، والمواطن يطرح قضايا المنطقة بأريحية وشفافية بهدف تحقيق التنمية المستدامة لمنطقة جازان وتطلعات أهلها.. إنه الأسبوع الذي يستعرض منجزات وجهود مسؤولي المنطقة وأهاليها.بكل المقاييس، تُعد «جازان في أسبوع» نموذجاً يُحتذى في جميع الجهات والمناطق، لتكريس ثقافة الإنجاز، وتحفيز الأداء المؤسسي، وترسيخ مبدأ «المواطن شريك التنمية»، لا مجرد متلقٍ لها.