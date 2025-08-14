في صفحات التاريخ، تشرق أسماء تصنع للأوطان مجدها، وتكتب للأمم نهضتها، ومن بين هذه الأسماء يسطع نجم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، القائد الذي حمل راية المجد، وأشعل في سماء المملكة شمس الرؤية والطموح.

هو فارس الحاضر وصانع الغد، نظر بعين القائد المؤمن بقدرات شعبه، ورسم بخطوط الثقة خارطة طريق نحو رؤية 2030، فجعل المستحيل ممكنًا، وحوّل الأحلام الكبرى إلى مشاريع عملاقة تتحدى الزمن، من «نيوم» إلى «ذا لاين»، ومن القدية إلى المشاريع السياحية والاقتصادية التي وضعت المملكة في مصاف الدول المتقدمة.

بقيادته، لم تعد التنمية مجرد أرقام في التقارير، بل أصبحت واقعًا نابضًا في شوارع السعودية، ونموًا يلمسه المواطن في كل تفاصيل حياته؛ تعليمٌ عصري، واقتصادٌ متنوع، وفرصٌ تتسع للشباب والشابات على حد سواء، في ظل تمكين الإنسان السعودي ليكون حجر الأساس في نهضة بلاده.

أما على الصعيد الدولي، فقد ارتفع اسم المملكة عاليًا، لتكون لاعبًا رئيسيًا في صناعة القرار العالمي، وصوتًا مؤثرًا في قضايا العالم، بقيادة تؤمن أن القوة الحقيقية تكمن في التنمية والسلام والشراكات البنّاءة.

إن الأمير محمد بن سلمان هو روحٌ للطموح وللوطن، ونبض رؤية تُشرق بها السعودية على مستقبل يليق بمجدها وعزتها، قائد جمع بين صلابة الإرادة، وعمق الحكمة، وجرأة القرار، لتسير المملكة في عهده بخطى واثقة نحو فجر جديد، يكتب للأجيال قصة وطن لا يعرف التراجع.

صحفي يمني - عضو مشاورات الرياض