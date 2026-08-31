في ظل التحول التنموي الذي يشهده الوطن لم تعد الإدارة مجرد مكاتب، وملفات، ومعاملات تنتقل من مكتب إلى آخر، بل أصبحت منظومة متحركة تُقاس سرعتها بقدرتها على استثمار المعرفة والتقنية، وجودة قرارها، ومرونتها في الاستجابة، وقربها من الإنسان. ومن هذه الزاوية يمكن قراءة التحول التطبيقي لنمط الإدارة في وطننا الغالي باعتباره انتقالًا في فلسفة مهننة توظيف الأدوات لا مجرد تحديث البيانات والأرقام، ويعد تحولًا يتصل بالطموح الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان لبناء دولة أكثر كفاءة، ومؤسسات أكثر مرونة، وقرار أكثر قدرة على صناعة الأثر.



وتسعى ملامح التحول إلى العمل على ترشيد المال العام، وضبط سبل الإنفاق الإداري، من خلال تقليص الاعتماد على أجهزة المعاملات، والملفات، والأرشفة والسجلات التقليدية، وما تستنزفه من مساحات وتجهيزات وصيانة وتكاليف تشغيلية. وفضلًا عن معالجة البيئات التخزينية وتفادي أضرارها، تتيح الأرشفة الإلكترونية حفظ الوثائق وتنظيمها واسترجاعها والاطلاع عليها عبر شاشة الجوال الشخصي بكل أمان، بما يحفظ المال والوقت والمعلومة، ويرفع كفاءة الإدارة، ويجعل الوثيقة متاحة عند الحاجة دون عبء المكان أو كثرة الملفات. وهنا لا تكون التقنية مجرد وسيلة لإنجاز المعاملة، بل أداة لترشيد الموارد وحماية الذاكرة المؤسسية وتحسين جودة العمل.



والمتابع للمشهد يدرك أن الحكومة الإلكترونية ليست جديدة وفق نشأتها وتطبيقها التدريجي، لكن الإدارة الحديثة عملت على تسريع تفعيل التقنية وتوسيع وظائفها حتى أصبحت جزءًا من بنية القرار والإدارة والرقابة. فحزم المعلومات، وقواعد البيانات الرقمية، ومراكز التحكم، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتحليل الإحصائي، والخوارزميات، أصبحت أدوات متقدمة تساعد الإدارة على الانتقال من قراءة ما حدث إلى فهم ما يحدث واستشراف ما يمكن أن يحدث.



والمبهج في هذا التحول أن الإدارة تنحت عن نماذج المكاتب المغلقة وطول الإجراءات وبطء المعاملات الروتينية، إلى نموذج أكثر انفتاحًا ووضوحًا وقابلية للمتابعة عبر البرامج والتطبيقات والأجهزة الشخصية. فأصبح صاحب المعاملة يعرف أين وصلت، وما مسارها، وما أُنجز منها، وما بقي عليها. ولم يعد الوصول إلى المعلومة مرتبطًا بكثرة المراجعة والانتظار، بل أصبحت الأنظمة الرقمية أكثر قدرة على حفظ الحقوق، ورفع الشفافية، وقياس الأداء، وكشف مواقع التعثر.



وتلتقي التقنية هنا مع الحوكمة، فالأتمتة لا تختصر الوقت فحسب، بل توضح المسؤوليات، وتحد من التعقيد، وتدعم النزاهة، وتجعل مؤشرات قياس الأداء أداة للحكم على النتائج والمخرجات لا مجرد عدد الإجراءات المنفذة. وبذلك يصبح القرار الإداري أكثر مهنية لاستناده إلى بيانات قابلة للقياس والتحليل، ويصبح المسؤول أقرب إلى المساءلة عن الأثر الذي يصنعه لا عن النشاط الذي يمارسه.



وفي ظل تباعد المناطق، أصبح الاجتماع عن بُعد ممارسة إدارية اعتيادية تصنع قرارات إيجابية، وتقلل الجهد والتكلفة، وتحترم الوقت، وتمنح الفرد مرونة أكبر في أداء مهامه. ولم يعد نجاح الاجتماع مرتبطًا بالمكان، بل بجودة المشاركة ووضوح المعلومات وسرعة الوصول إلى القرار، وهي مرونة ترفع سقف الأمانة والانضباط، لأن سهولة الوصول إلى العمل تقابلها مسؤولية أكبر عن جودة الإنجاز.



وامتدت هذه النقلة إلى التعليم بوصفه المحرك الأساسي لتنمية العقول وتطوير المهارات، فأصبحت منظومة التعليم بمختلف مراحلها، من رياض الأطفال حتى الدراسات العليا والدكتوراه، أكثر قدرة على توظيف التعلم عن بُعد والتطبيقات والمنصات الرقمية لرفع مستوى المعرفة بسرعة فائقة، لتغدو التقنية بيئة معرفية تبني رأس المال البشري الذي تحتاجه الإدارة والاقتصاد والتنمية.



ومع تغير أدوات الإدارة تغير الموظف نفسه، فلم يعد منفذًا للإجراءات فقط، بل أصبح عنصرًا في منظومة تتطلب سرعة التعلم، وفهم التقنية، والعمل الجماعي، والتكيف. ومن هنا يأتي تمكين الشباب بوصفه خيارًا إداريًا وتنمويًا يضخ دماء طموحة في مفاصل الدولة ومواقعها القيادية، ويمنح المؤسسات طاقة جديدة لتحقيق قفزات غير تقليدية، فالشباب عقلية تتقبل التغيير وتبحث عن الحلول.



وتأتي الرشاقة التنظيمية لتكمل الصورة، فتبسيط الإجراءات، وتقليص الحلقات البيروقراطية، وإعادة تنظيم الجهات والمجالس، رفعت سرعة القرار وكفاءة التنفيذ، محولة الحماس الوطني إلى إنتاجية مستدامة ومشروعات نوعية تمنح الدولة قدرة ومناعة أكبر في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. وتغيرت كذلك علاقة المؤسسة بالجمهور، فتحولت الخدمة من معاملة روتينية إلى تجربة تحترم وقت المستفيد وحقه وكرامته، مع ترسيخ اللباقة والإنصات والتواضع.



وفي هذا المشهد يبرز الأستاذ بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد عضو مجلس إدارة مؤسسة محمد بن سلمان (مسك) كنموذج تطبيقي للإدارة الحديثة والاتصال المؤسسي الفاعل. فحضوره الرقمي عبر منصة «X» يتجاوز نقل الخبر إلى الرصد والمتابعة والتفاعل الواعي وتوضيح السياق ووضع المعلومة في نصابها، في فضاء تتسارع فيه الأحداث، وتتجلى قيمة الحضور في التفاعل المتزن بالوقت المناسب، وبأعلى درجات الدقة والانضباط، بوصفه نموذجًا للإدارة الآنية التي ترصد وتفهم وتوجه الرسالة بأقصى درجات التأثير.



إن جوهر التحول الإداري لوطننا مبهج بالانتقال من الورق إلى البيانات، ومن الإجراء إلى صناعة الأثر، ومن القرار المنعزل إلى القرار المدعوم بالمعلومة، ومن الرقمنة إلى الذكاء المؤسسي. وفي قلب هذا التحول تبرز رؤية ولي العهد التي جعلت الطموح محركًا، والشباب طاقة، والمرونة منهجًا، والتقنية أداة، والحوكمة إطارًا، والشفافية أساسًا للثقة، لبناء إدارة وطنية تحول المعلومة إلى قرار، والقرار إلى إنجاز، والإنجاز إلى أثر مستدام.