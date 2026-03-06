أحرص دائمًا على قراءة أي بيان سعودي دبلوماسي مع كل أزمة أو حدث أو موقف طارئ؛ لأنني، صدقًا، أطرب لبلاغة الصياغة ودقة اختيار الألفاظ ودلالاتها. وفي كل بيان سعودي أجد الحنكة والحكمة والبراعة في النسج، وهذا ما وجدته أيضًا في البيان المشترك بشأن هجمات إيران الصاروخية والطائرات المسيّرة في المنطقة، الصادر مؤخرًا على خلفية الأحداث الأخيرة.



وفي الواقع، فإن البيانات المشتركة لا تأتي بوصفها نصوصًا دبلوماسية عابرة؛ بل تتحول في لحظات التوتر والأزمات إلى مرايا تعكس طريقة تفكير الدول، وعمقها السياسي، وحدود انفعالها، وتكشف كيف تختار أن تضع أقدامها بثبات في لحظة إقليمية حساسة، وربما حازمة.



لذلك كله، فإن البيان الصادر عن المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية، لم يكن بيان إدانة تقليديًا؛ بل كان نصًا محسوب الصياغة في كلياته، ومدروس المفردة في جزئياته، واضح الرسالة، منضبط الإيقاع.



منذ السطر الأول، اختار البيان توصيفًا أخلاقيًا وقانونيًا للفعل حين انتقى كلمات: «عشوائية»، «متهورة»، «غير مبررة»، «تصعيد خطير». هذا التدرّج ليس لغويًا فحسب؛ بل هو بناء مقصود لنزع الشرعية السياسية والقانونية عن الهجوم، وتحويله من حدث عسكري إلى سلوك يهدد منظومة الاستقرار الإقليمي بأكملها.



اللافت أيضًا أن البيان لم يكتفِ بإدانة الهجوم؛ بل أعاد تمركز القضية حول مفهوم «السيادة». فتكرار عبارة «الأراضي ذات السيادة» أكثر من مرة يعكس رغبة واضحة في تأطير الحدث ضمن قواعد القانون الدولي، لا ضمن منطق الاشتباك والنزاع السياسي. وكأن الرسالة تقول: المسألة ليست مواجهة عسكرية عابرة، وإنما اختبار لقاعدة أساسية في النظام الدولي.



وفي متن البيان برزت عبارة: «نؤكد مجددًا حقنا في الدفاع عن النفس» بوصفها أكثر الجمل كثافة في معناها. فهي صياغة هادئة، رزينة، لكنها حاسمة؛ تستند ضمنيًا إلى الشرعية الدولية، دون أن تنزلق إلى خطاب تهديد مباشر. وهذه اللغة الحازمة لا تُحسنها إلا الدول التي تتحدث بمنطق القانون، لا بمنطق الانفعال وردّ الفعل.



كما أشار البيان في عبارته «التعاون الفعال في مجال الدفاع الجوي والصاروخي» إلى رسالة مزدوجة: طمأنة للداخل بأن منظومات الحماية نجحت، وتنبيه للخارج بأن شبكة الردع قائمة ومتماسكة في آن واحد. وهذه الصياغة البارعة في إيجازها قادت إلى المعنى السياسي بحزم وقوة وثبات، دون إطناب مخل.



والأهم من كل ذلك أن البيان لم يُختتم بلغة انتقام، بل بلغة التزام: «نؤكد التزامنا بالأمن الإقليمي». ففي خضم التصعيد، وبين كل هذه الفوضى، اختارت الدول الواثقة من موقفها السياسي وتاريخها، أن تُعرّف نفسها بوصفها حارسة للاستقرار، لا طرفًا في فوضى مفتوحة أو مصير مجهول.



ختامًا... هكذا تُصاغ البيانات حين تريد الدول أن تُظهر القوة دون استعراض، والحزم دون تهور، والردع دون ضجيج. إنه خطاب دولة، لا خطاب لحظة.