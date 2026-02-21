في يوم التأسيس، نقف أمام صفحةٍ مشرقة من تاريخ وطنٍ لم يولد صدفة، بل تشكّل عبر رؤيةٍ ثاقبة، وإيمانٍ راسخ، وعزيمة رجالٍ صنعوا المجد من قلب الجزيرة العربية. اليوم نستعيد فيه ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139هـ/1727، ذلك القائد الذي أدرك أن الوحدة هي الطريق إلى القوة، وأن بناء دولة راسخة هو السبيل لنهضة الإنسان والمكان.



لقد كانت تلك اللحظة التاريخية بداية مسيرة ممتدة عبر ثلاثة قرون، تعاقب فيها القادة، وتعاظمت فيها الإنجازات، وتحوّل فيها الحلم إلى واقع. فمن الإمام محمد بن سعود، إلى أبنائه وأحفاده الذين واصلوا البناء، حتى جاء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – ليعيد توحيد البلاد تحت راية واحدة، ويؤسس الدولة السعودية الثالثة، دولة الأمن والاستقرار والازدهار.



وفي هذا اليوم العظيم، نستذكر بكل فخر جهود رجالٍ حملوا راية التوحيد، وواجهوا التحديات، ووضعوا اللبنات الأولى لدولةٍ أصبحت اليوم نموذجًا في القوة والاعتدال والتنمية. كما نُجدّد الولاء لقيادتنا، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اللذين يقودان مسيرة التحول الوطني برؤية طموحة جعلت المملكة في مصاف الدول المتقدمة.



يوم التأسيس ليس مجرد ذكرى تاريخية، بل هو هوية وطنية، وامتداد لجذورٍ ضاربة في عمق التاريخ، وشاهد على أن هذا الوطن بُني على أسسٍ من العدل والعلم والوحدة. إنه يوم نستحضر فيه قيم الشجاعة والكرم والوفاء، ونستعيد فيه قصص الأجداد الذين صنعوا تاريخًا يليق بوطنٍ عظيم.



وفي هذا اليوم، نؤكد أن مسؤوليتنا تجاه وطننا بالحفاظ على مكتسباته. فالمملكة اليوم تمضي بخطى ثابتة نحو مستقبلٍ أكثر إشراقًا، تُسابق الزمن في التنمية، وتفتح أبواب الفرص لأبنائها، وتبني اقتصادًا متنوعًا، وتُعلي من شأن الإنسان باعتباره أساس النهضة وغايتها.



ويبقى يوم التأسيس يومًا للفخر، يومًا للاعتزاز بتاريخٍ عظيم، وللاحتفاء بقيادةٍ حكيمة، ولتجديد العهد بأن نكون أبناءً أوفياء لهذا الوطن، نحمل رايته، ونصون وحدته.