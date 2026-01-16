تتصاعد حدة الجدل في المشهد الإعلامي الرياضي حول الآليات التي يعتمد عليها نادي الهلال، إدارةً وفريقاً كروياً، في صناعة تفوّقه وحصده المستمر للبطولات. وتتعدد القراءات وتختلف التفسيرات؛ فمنهم من يربط هذا التميز بعوامل الدعم المادي الممتد لعقود، ومنهم من يفسره من زاوية العلاقة المؤسسية مع المنظومة الرياضية، وآخرون يذهبون إلى اعتبارات فنية وتنظيمية بحتة. وفي المقابل، ترفض شريحة واسعة من محبيه والمتابعين هذه الطروحات، مؤكدة أن الهلال لا يخرج عن الإطار العام الذي تخضع له بقية الأندية من أنظمة ولوائح، ويواجه ذات التحديات والمعوقات.



-مع هذا التباين المشروع في الآراء، تبقى الحقيقة الأكثر ثباتاً ووضوحاً أن ما يميز الهلال ليس الجدل المحيط به، بل وجود ناس«تشتغل» صح عبر منظومة عمل داخلية تعرف ماذا تريد، وكيف تصل إليه، وتعمل وفق تخطيط دقيق وتنفيذ منضبط. فالنجاحات لا تُصنع بالمصادفة، ولا تستمر لعقود دون وجود أشخاص يؤمنون بالعمل المؤسسي، ويضعون مصلحة الكيان فوق كل اعتبار.



-وحين يقال «إن في الهلال أناساً «يشتغلون» صح يعملون بشكل احترافي»، فإن المقصود بذلك واقع ملموس تشهد عليه مسيرة طويلة من الاستقرار الإداري والمنهجي. فهذا الكيان، على اختلاف إداراته وتعاقب رجالاته، حافظ على خط فكري واحد لم يتبدل، وبقيت خلافاته – إن وجدت – داخل أروقة النادي، ونادراً ما تُرحّل إلى العلن، وهو ما يُعد أحد أبرز أسرار التفوق والاستمرارية.



-كما أن قدرة الهلال على بناء علاقات مؤسسية متوازنة مع مختلف الشخصيات والجهات الرياضية، منذ مراحل مبكرة، أسهمت في تراكم خبرات إدارية وتنظيمية انعكست على طريقة تعامله مع الأنظمة واللوائح، فبات أكثر إلماماً بتفاصيلها، وأدق فهماً لمساراتها الإجرائية، وقد ترسخ هذا النهج عبر سنوات طويلة، واستمر حتى بعد انتقال ملكية النادي إلى صندوق الاستثمارات العامة، بما يؤكد أن قوة الهلال في منهج عمله لا في أسماء إداراته.



-هذا الفكر يتجلى كذلك في إدارة ملف الفريق الكروي، من حيث اختيار أفضل المدربين واللاعبين المحليين والأجانب، والمتابعة الفنية الدقيقة، والتخطيط المسبق، حيث تعمل فرق متخصصة وفق رؤية واضحة وأهداف محددة، بعيداً عن ردود الأفعال أو القرارات العشوائية.



-خلاصة القول، مهما كان التباين والاختلافات حول شرعية بطولات الهلال إلا أن الحقيقة الثابتة أنه لم يصل إلى ما هو عليه نتيجة ظرف عابر أو عامل وحيد، بل عبر عدة عوامل منها ماهو ظاهر ومنها ماهو مخفي، وفق منظومة عمل متكاملة لا تعرف التوقف، وتتحرك في كل الاتجاهات لخدمة النادي بشتى الوسائل التي تعزز بقاءه دائماً في القمة. وربما يفسر ذلك قدرته المستمرة على تجاوز التحديات، ومنها المرحلة الحالية، التي أكد فيها حضوره القوي بانتزاع الصدارة من منافسه التقليدي، ليضع نفسه في موقع المرشح الأبرز لحصد لقب الدوري، مع طموحات مشروعة تمتد إلى تحقيق بطولتي كأس الملك و النخبة الآسيوية، مدعوماً بمدرب كبير وفريق داخل الملعب، ومنظومة تخطيط خارجه، تعمل بصمت وتحقق النتائج بطموح لا حدود له.