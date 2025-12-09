شهدت عيادات التجميل في الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في إقبال الرجال على إجراء تحديد الذقن بالليزر، باعتباره خيارًا سريعًا وفعالًا يمنح مظهرًا أكثر تحديدًا للوجه دون الحاجة إلى إجراءات جراحية. ويعزو متخصصون هذا التوجه المتصاعد إلى رغبة الكثيرين في الحصول على خط ذقن واضح يبرز الملامح ويمنح إطلالة أكثر أناقة، إضافة إلى سهولة الجلسات وقصر مدتها مقارنة بالتقنيات الأخرى.

يعتمد الإجراء على إزالة الشعيرات غير المرغوب فيها حول منطقة الذقن والفك بدقة عالية، ما يساعد في إبراز الشكل الطبيعي للعظم وتحسين التناسق العام للوجه. كما يفضله الرجال الذين يبحثون عن مظهر نظيف ومتناسق دون اللجوء إلى الحلاقة اليومية أو التعرض لتهيج البشرة. ورغم أن النتائج تختلف من شخص لآخر، إلا أن معظم المراجعين يجمعون على أن التقنية توفر تحسينًا ملحوظًا مع شعور أكبر بالثقة في المظهر.

هذا الارتفاع في الطلب يعكس تغيّرًا واضحًا في نظرة الرجال إلى العناية الشخصية، وتوجهًا متزايدًا نحو الحلول التجميلية غير الجراحية التي تمنح نتائج طبيعية وسريعة، ما يجعل تحديد الذقن بالليزر واحدًا من أبرز الإجراءات الرائجة في الوقت الحالي.