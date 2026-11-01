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الجاهزية الوطنية تحمي مكتسبات المملكة وتضمن استدامة نهضتها التنموية



التخطيط الاستباقي يحمي الدول من المخاطر ويقلل كلفة الأزمات المستقبلية



قوة الدول تكمن في امتلاك البدائل وحماية استقلالية القرار الوطني



استمرار الخدمات وأمن الإمدادات ومرونة البنية التحتية ركائز السيادة



الاستثمار في القدرات المحلية يقلل الاعتماد الخارجي ويمتص الصدمات الاقتصادية



اختبار الخطط ومراجعة الأداء يكشفان الثغرات قبل تحوّلها إلى أزمات



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تحسم بعض المعارك قبل أن تبدأ، وتصنع بعض الانتصارات في غرفة التخطيط. قرار يتخذ في هدوء قد يوفر على الدولة كلفة الخطر حين يقع. فما بين احتمال لم يقع وحدث لم يأت بعد، تختبر قوة الدول؛ بقدرتها على استباق الزمن، وتوسيع الخيارات، وتقليل ثمن المستقبل.



فجوهر الجاهزية، امتلاك زمام الوقت. أن تقرأ الدولة التحوّلات قبل اكتمال ملامحها، وتُعد لكل احتمال أدواته، وتدخل المجهول وفي يدها أكثر من طريق. إنها قدرة على صون القرار، وحماية المصالح، ومواجهة التقلبات من موقع المبادرة.



في عالم تتداخل فيه السياسة بالاقتصاد، والتقنية بالأمن، والطاقة بالممرات البحرية، اتسع مفهوم القوة. صار استمرار الخدمات، وأمن الإمدادات، ومرونة البنية التحتية، وكفاءة المؤسسات، أجزاء من معادلة السيادة. فالدولة القوية هي التي تحمي قدرتها على العمل حين تضيق الخيارات وتضطرب المسارات.



وتدرك المملكة، بثقلها الاقتصادي ومكانتها الإقليمية وطموحها التنموي، أن صيانة المكتسبات توازي في أهميتها بناءها. فالمشروعات الكبرى تحتاج إلى بيئة مستقرة، والتحوّلات الواسعة تحتاج إلى استعداد يسبق متطلباتها.



السؤال يبدأ من لحظة التعطل. ماذا لو انقطع مسار إمداد؟ كيف تستمر الخدمات الحيوية؟ وأي بدائل تملكها الدولة حين تضطرب الأسواق، أو تتعرض الأنظمة التقنية لضغط مفاجئ؟



هنا يغادر التخطيط حدود الوثائق إلى صميم الحياة اليومية. فالأمن الغذائي والمائي، وتنوع مصادر الطاقة، ومرونة سلاسل الإمداد، وكفاءة الموانئ والمطارات، وقدرة الصناعة الوطنية على تلبية الاحتياجات الأساسية، تشكّل شبكة واحدة. قوتها في ترابط حلقاتها، وقدرتها على الاستمرار تحت الضغط.



كل بديل إضافي يوسع هامش القرار. وكل قدرة محلية في قطاع حيوي تقلل الارتهان للمسارات الخارجية، وتمنح الاقتصاد فرصة أسرع لامتصاص الصدمات واستعادة نشاطه. من هنا تتجاوز قيمة الاستثمار الاستراتيجي عائده المباشر؛ فهو يحمي الخيارات الوطنية حين تتغير الظروف.



وتأتي المعرفة في قلب هذه المعادلة. تقنية تُطور محلياً، وبحث ينتقل من المختبر إلى المصنع، وكفاءة وطنية تنتج الحلول. كلها أصول تعزز استقلال القرار وقدرة الاقتصاد على المنافسة. وتفتح الشراكات الدولية آفاقاً أوسع، فيما تمنح الخبرات الوطنية هذه الشراكات عمقاً واستدامة.



الرهان الحقيقي يتجاوز امتلاك التقنية إلى القدرة على تطويرها وصيانتها وتحديثها. فالمعرفة رصيد للقوة، والابتكار وسيلة لتحويل التحديات إلى فرص، والإنسان أصل كل تقدم قابل للاستمرار.



وتبقى المؤسسات ساحة الاختبار. فالخطط تُقاس بما تنجزه، والمسؤوليات بوضوحها، والمعلومات قيمتها عند وصولها لصانع القرار في الوقت المناسب. تحتاج الجاهزية إلى سيناريوهات متعددة، واختبارات دورية، وتمارين تكشف الثغرات قبل أن تتحول إلى أزمات. وتحتاج إلى مراجعة صريحة للأداء، ودروس تتحول إلى إجراءات، ومعرفة تجد طريقها إلى التطبيق.



المؤسسة، التي تختبر نفسها في الظروف العادية، تقلل مفاجآت الظروف الاستثنائية. والدولة، التي تتعلم بسرعة، تختصر المسافة بين الخطأ والإصلاح، وبين التجربة والتطوير.



وفي قلب الصمود الوطني تقف الثقة. مجتمع يثق بمؤسساته أقدر على التفاعل مع القرارات، ومعلومات دقيقة تصل في الوقت المناسب تضيق معها مساحة الشائعة، وخطاب واضح يخفف الارتباك حين تتزاحم الروايات. الثقة حصيلة أداء يومي، وجودة خدمات، وشفافية في التواصل، وشعور عام بأن المؤسسات تعمل لحماية المصالح والاستقرار.



وتحتاج الجاهزية، فوق ذلك، إلى ترتيب صارم للأولويات. فالموارد محدودة، والمخاطر متفاوتة، وقدرة القطاعات على تحمل التعطل تختلف من قطاع إلى آخر. لذا يبدأ التخطيط بتحديد نقاط الاختناق، وقياس آثارها، واختبار البدائل، وتوجيه الاستثمار إلى المواقع التي تحمي المنظومة كلها.



وفي المملكة، تكتسب هذه الأولويات وزناً إضافياً مع اتساع التحول الاقتصادي والتنموي. تنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتطوير القدرات التقنية، وتعزيز الحضور في الاقتصاد العالمي. مسارات تفتح فرصاً واسعة، وتستدعي استعداداً يواكب حجمها. فكلما اتسع الطموح، ارتفعت كلفة التعطل، وزادت الحاجة إلى بنية مرنة ومؤسسات قادرة على الاستمرار.



الجاهزية، بهذا المعنى، ثقافة وطنية. تبدأ في مراكز القرار، وتمتد إلى الجامعة والمصنع والمرفق الحيوي. تجعل المعرفة أداة حماية، والتنوع مصدر قوة، والتخطيط استثماراً طويل الأجل، ومراجعة الأداء شرطاً للتقدم.



الدول، التي تحسن الاستعداد، توسع خياراتها. والدول، التي تحول الخطط إلى قدرات، تحمي منجزاتها. أما الاستثمار في الإنسان والمعرفة والمؤسسات، فيمنح النمو جذوراً أعمق، والاستقرار فرصاً أطول.



والمملكة، وهي تمضي بثقة نحو آفاقها التنموية، تملك في طموحها حافزاً لمزيد من البناء، وفي قدراتها الوطنية قاعدة للتطوير، وفي موقعها ومصالحها دوافع لتعزيز الاستعداد.



والقوة، التي تصنع الفارق، تبدأ قبل أن تُستدعى. تلك هي الجاهزية؛ أن تحمي الدولة مكتسباتها، وتواصل نهضتها، وتصنع خياراتها، وتدخل المستقبل بإرادة تعرف وجهتها، وأدوات تملكها، وثقة يسندها العمل والإنجاز.