جدة قديمة بتاريخها، حديثة بعصريتها، جميلة بتنوعها، غنية بمعانيها. مدينة حافظت بيئتُها على تفردها، كما حافظت جغرافية المكان على هويتها. غربها يلامس شاطئاً أرجوانياً مرجانياً تدب فيه الحياة، لأن البحر هنا ليس مجرد ماء، بل شعابٌ تضج بالوجود. وشرقها جبالٌ ضاربةٌ في التاريخ الشامخ، كأنها حراسٌ للهوية، صامدون منذ الأزل. مكانها الذي منحها الجوهر.

جدة الحالة، لا جدة المدينة فقط. جدة ليست في مبانيها، بل في علاقتها بالبحر والبر، وفي كونها بوابة الحرمين التي جعلتها مهبطَ ثقافات وحضارات. مدينة قديمة بعبق التجارة والرحلات، حديثة بعصرية لا تمسح تاريخها. جميلة بتناقضاتها، لأن التناقض هنا ثراء، لا تشتت.

ناس جدة هم امتدادٌ لمكانها: كالبحر منفتحون، لا يعرفون الجمود، يتقنون فن الضيافة كأنها غريزة. وكالجبال أصيلون، يحملون في لهجتهم دفء الماضي، وفي أمثالهم حكمة الأجداد. جدة ليست مدينةً يُسكنها الناس، بل ناسٌ يصنعون المدينة. تجدهم في حاراتهم القديمة، يروون قصصاً لا تموت. وفي مقاهيهم العصرية، يخلطون الأصالة بالحداثة بسلاسة عجيبة. وفي سوقهم الليلي، حيث الباعة والزبائن يتحدثون بلغةٍ يفهمها القلب قبل الأذن.

ما يميّز أهل جدة أنهم يحكون المدينة بوجودهم. كرمهم ليس تكلفاً، بل طباع. روحهم الفكاهية ليست هروباً، بل مواجهة للحياة بابتسامة. وتعدد أصولهم جعل منهم فسيفساء حيّة، كل قطعة تحمل لوناً، لكنها معاً تشكّل لوحة واحدة. جدة ليست مكاناً، بل مجتمعٌ يتنفس. حين تصبح المدينة مرآةً لأهلها، وأهلها مرآةً لها، يمتزج المكان بالنفس والدفء.

بوابة الحرمين منذ أمر الخليفة عثمان بن عفان عام 26 هـ (647م) بتحويل جدة إلى ميناء رسمي لمكة المكرمة، أصبحت المدينة المعبر الرئيسي للحجاج القادمين بحراً، وهو الدور الذي استمر عبر العصور حتى اليوم. هكذا حافظت جدة بجغرافيتها على دورها.

سورها نسيجٌ آخر يحافظ على جدة وأهلها، منذ عهد السلطان المملوكي قانصوه الغوري، الذي بنى سوراً حول جدة لحمايتها وحماية الحجاج المسلمين من هجمات البرتغاليين. كان يتخلله عدة أبراج وأبواب، وبقي جزء منه مرمّماً يستقبل الزوّار في مدخل جدة التاريخية. شاهدٌ على التاريخ، والأحداث، والحكايات التي لا تنتهي.

أسواقها قصة طويلة: سوق العلوي، سوق الندى، سوق الخاسكية، سوق البدو، سوق قابل. كل سوق حكايةٌ وتميّزٌ وتنوعٌ. أسواقها تؤكد أن جدة كانت نقطة التقاء رئيسية للتجار القادمين عبر مينائها مع نظرائهم في المملكة. هذا يعكس الروح التجارية الممتدة، حيث تحوّلت الساحات إلى فضاءات للتبادل الاقتصادي والثقافي في آن واحد.

جدة حين تُسأل: «من أنتِ؟» لا تجيب باسمها، بل تفتح ذراعيها وتقول: «تعالَ، انظر، اشمم، واسمع».