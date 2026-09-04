تؤكد الموافقة على صدور نظام التعاونيات أن المملكة تمضي بثبات في ترسيخ دولة المؤسسات، باستحداث وتحديث الأنظمة، بوصفها أداة تطوير واستشراف، كون المنظم السعودي يملك القدرة على قراءة الاحتياجات المتجددة للمجتمع والاقتصاد، وصياغة حلول نظامية متوازنة تحقق الحماية والتمكين في آن واحد.



وإن العناية بتنظيم التعاونيات تمثل دعماً كبيراً من الدولة إدراكاً لأهمية هذا القطاع، ليس باعتباره مجرد إطار جماعي لتقديم الخدمات أو إدارة المصالح المشتركة، بل باعتباره نموذجاً اقتصادياً واجتماعياً، قادراً على توسيع قاعدة المشاركة، وتحفيز المبادرات المحلية والابتكارات بما يخدم التنمية المستدامة، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة. فالتعاونيات، متى وجدت بيئة وممكنات نظامية، تستطيع أن تؤدي دوراً محورياً في تمكين الأفراد، وتنظيم الجهود، واستثمار الموارد بطريقة أكثر كفاءة واستدامة.



إن وجود نظام حديث للتعاونيات يعزز اليقين النظامي والمساءلة والشفافية، وهو عنصر بالغ الأهمية في أي نشاط مؤسسي. فوضوح القواعد المتعلقة بالتأسيس، والعضوية، والإدارة، والرقابة، والالتزامات، والحقوق، ينعكس مباشرة على ثقة الأعضاء والمتعاملين والجهات ذات العلاقة. كما أن تأطير العمل التعاوني ضمن قواعد محكمة يسهم في الحد من الاجتهادات المتباينة، ويرفع من مستوى الانضباط المؤسسي داخل هذه الكيانات.



هذه الخطوة تنسجم مع الاتجاه العام الذي تتبناه المملكة في تطوير الأنظمة ورفع جودة البيئة القانونية، إذ أصبحت المنظومة القانونية السعودية أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات، وأكثر التصاقاً بحاجات الواقع العملي، بما يعكس تحولاً مهماً في سن الأنظمة؛ الأمر الذي يعكس حرص القيادة الحكيمة في صناعة بيئة ممكنة ومحفزة للنمو. وهذا ما يظهر جلياً في عدد من الأنظمة الحديثة التي دعمت قطاعات الاستثمار، والشركات، والقطاع غير الربحي، والتنمية المحلية.



ويأتي نظام التعاونيات في وقت تزداد فيه الحاجة إلى أدوات اقتصادية متنوعة تسهم في دعم المجتمعات المحلية، وتوفير حلول عملية في مجالات متعددة، مثل الزراعة، والإسكان، والخدمات، والاستهلاك، والمشروعات الصغيرة. فالعمل التعاوني يمكن أن يكون رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، متى ما أُدير وفق مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، ومتى ما توفرت له قواعد نظامية تضمن الاستقرار وتحفز النمو.



ومن الجوانب الجديرة بالإشادة أن المنظم السعودي يتعامل مع القطاع التعاوني بمنظور إستراتيجي يتجاوز حدود الضبط والإشراف، إلى بناء منظومة قادرة على الإنتاج والاستدامة. فالأحكام والقواعد النظامية لا تكتفي بوضع الحدود، بل تصنع المسارات الآمنة للنشاط، وتمنح الكيانات النظامية القدرة على التوسع، وتعزز الثقة بينها وبين المجتمع والجهات الرقابية والتمويلية، وتطوير هذا النظام يعزز مفهوم الحوكمة داخل التعاونيات، وهو مفهوم لا غنى عنه لضمان سلامة القرار، وحماية حقوق الأعضاء، ورفع كفاءة الإدارة، ومنع التعارض بين المصالح. وكلما كانت آليات الإدارة والرقابة أكثر وضوحاً، ازدادت قدرة التعاونيات على أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.