قالت العرب قديماً إن ختامها مسك، وهذا القول المأثور تحوّل إلى نهج عام وحكمة شاملة.

فالعبرة دوماً بالخواتيم مهما كانت البدايات مبهرة.

قبول المرحلة العمرية المتقدّمة لا يعني الاستسلام للشيخوخة، بل هو قرار واعٍ بالتصالح مع الزمن وتحويله من «عدو» إلى «صديق». يبدأ القبول من الداخل، بإعادة تعريف معنى القيمة.

1- تغيير العدسة الذهنية

أول خطوة هي وقف مقارنة «أنا اليوم» بـ«أنا في العشرينات». الجسم يتغيّر، والطاقة تتبدل، لكن الخبرة تتضاعف. بدل التركيز على ما فقدناه من شباب، نركّز على ما اكتسبناه: الحكمة، الهدوء، القدرة على التمييز. كبار السن هم مكتبة متحركة. قبول العمر هو أن تقول: «أنا لست أقل، أنا مختلف».

2- التخلي عن معركة الزمن

المعركة ضد التجاعيد والشيب تستنزف. تقبّل الجسد الجديد لا يعني إهماله. العكس: هو الاهتمام به بذكاء. نوم كافٍ، غذاء متوازن، حركة خفيفة يومية، فحوصات دورية. الجمال هنا يصبح جمال الصحة والعافية، لا جمال الشباب فقط. البساطة في المظهر، الراحة في اللباس، والثقة في النفس تصبح أكثر جاذبية من أي محاولة لاستعادة 20 عاماً.

3- إعادة اكتشاف الدور والمعنى

في الشباب نركض وراء الإنجاز والاعتراف. في العمر المتقدّم يظهر سؤال أعمق: «ما الذي أريد أن أتركه؟». بعضهم يعود للهوايات المؤجلة، للكتابة، للرسم، للتطوع. البعض يصبح جدّاً، معلماً، مستشاراً. قبول العمر هو أن تجد دوراً جديداً لا يعتمد على السرعة بل على العمق.

4- العلاقات بجودة لا بكمية

تنخفض الحاجة لإرضاء الجميع. العلاقات تصبح أنقى. نقضي وقتاً مع من نحبهم فعلاً، ونسامح أسرع، ونقدّر اللحظات الصغيرة: فنجان قهوة، حديث مع حفيد، غروب شمس.

5- الامتنان بدل الندم

كل مرحلة لها هداياها. الشباب أعطى المغامرة، والآن يعطي السكينة. قبول العمر هو امتنان لما كان، وحضور لما هو كائن.

الخلاصة: قبول المرحلة المتقدمة = سلام مع الجسد + فخر بالخبرة + بحث عن معنى جديد + بساطة في الحياة.

حينها لا نصبح «كباراً في السن» فقط، بل نصبح «أغنياء بالسنين».

والشيخوخة ليست نهاية الفصل، بل بداية فصل أهدأ وأكثر صدقاً مع الذات.

وتصبح هذه المرحلة من العمر المليئة بحكمة التجربة وخلاصة الخبرة وعصارة السنين هي مسك مركز يبقى من خلاله الأثر الطيب للأحباب.