في دروس تعلم القيم قصص وروائع يسجلها التاريخ، ومواقف تصنع ذاكرة الأمم، ويحفظ القيم التي تُبنى عليها الحضارات الراسخة. فالأنظمة واللوائح ضرورةٌ لإدارة الدول، لكنها وحدها لا تصنع قيادةً ملهمة، ولا تكسب القرار احترام الناس. إن الذي يمنح القرار قيمته، ويكسب القيادة مكانتها هو المرجعية الأخلاقية التي تحكم السلوك قبل أن تحكم السلطة. وحين تصبح الأخلاق جزءًا من شخصية القائد، فإنها تنعكس على أسلوب إدارته، وعلاقته بالناس، وطريقة تعامله مع المسؤولية.



ولعل من أبلغ الشواهد على ذلك ما عُرف عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، عندما رافق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، رحمه الله، في مرضه الأخير حين كان يتلقى العلاج بالخارج، فلم تكن أجهزة العلاج وحدها تملأ المكان، بل كانت تزاحمها ملفات ديوان إمارة الرياض وما أُنيط بالأمير سلمان من مسؤوليات. هناك، لم يعد الديوان مقرًا ثابتًا، بل أصبحت القضايا تُدرس، والقرارات تُتخذ، حيث يكون صاحب المسؤولية.



كان الأمير سلمان برباطة جأشه، ورحمته، وحبه، ووفائه لأخيه يدخل ليطمئن على صحته، ثم يلتفت إلى أعمال الإمارة أميرًا، يقرأ الملفات، ويدرس القضايا، ويتخذ القرارات، ويتابع شؤون الإمارة، ثم يعود إلى مؤانسة أخيه وتخفيف وطأة المرض عنه. وفي ذلك الجناح، اجتمعت مسؤولية المنصب بثقلها مع دفء الأخوة وصدق المشاعر، في صورةٍ نادرة جسدت أن القيادة الحقيقية لا ترى تعارضًا بين الواجب الرسمي والواجب الإنساني، بل تجعل كليهما وجهين لمسؤولية واحدة.



ولم يكن ذلك المشهد استثناءً في شخصية الملك سلمان، بل امتداد لمسيرةٍ ارتبطت بتاريخ الرياض الحديث. فعلى امتداد عقود إمارته، تحولت العاصمة إلى نموذجٍ في التخطيط والتنمية، وتعزز حضورها العلمي والثقافي والاقتصادي، حتى غدت واحدةً من أبرز عواصم المنطقة. ولم يكن اهتمامه بالعمران منفصلًا عن اهتمامه بالإنسان؛ فكان مجلس الإمارة ملتقى للمثقفين، والكُتّاب، ورواد الأعمال، وأصحاب المبادرات، إيمانًا بأن الحوار والمعرفة شريكان في صناعة التنمية، وأن الإنسان هو الغاية الأولى لكل مشروع تنموي.



وفي المقابل، كان الأمير سلطان بن عبدالعزيز، رحمه الله، يكتب صفحةً أخرى من صفحات بناء الدولة ومسؤولياتها. فعلى مدى عقود من قيادته لوزارة الدفاع ارتبط اسمه بتطوير القوات المسلحة، وإنشاء الكليات والمعاهد العسكرية، وبناء مدن عسكرية متكاملة، والمطارات، والقواعد، والمنشآت، في مشروعٍ امتد من شمال الوطن إلى جنوبها، ومن شرقه إلى غربه. ولم يكن لقب «سلطان الخير» لقبًا عابرًا، بل شهادة منحها الناس لرجلٍ عرفوه قريبًا منهم كلما احتاجوا إليه، كريمًا في عطائه، يرى أن خدمة الإنسان جزءٌ من مسؤولية الدولة، وأن المنصب تكليفٌ للعطاء قبل أن يكون تشريفًا.



وحين يجتمع رجلٌ أمضى عمره في بناء العاصمة، مع رجلٍ كرّس حياته لبناء قوة الوطن، عند سرير المرض، فإن الصورة تتجاوز حدود الأخوة، لتصبح درسًا في القيادة؛ حيث يلتقي الإنجاز بالأخلاق، وتلتقي الدولة بالإنسان.



ثم جاء مشهدٌ آخر لا يقل أثرًا، حين غادر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، رغم ظروفه الصحية، مقر علاجه ليكون في مقدمة مستقبلي جثمان أخيه الأمير سلطان، عارفًا قدره، وما كان يتمتع به من حكمة وعطف وكرم ومحبة. استقبله الملك النبيل، وودعه، وقبّل جثمانه، في موقفٍ بقي شاهدًا على أن الوفاء في هذه الأسرة لم يكن شعارًا يُرفع، بل خلق يُمارس حين يشتد الابتلاء.



وحين تتكرر مثل هذه الشواهد والمواقف عبر العقود، فإنها لا تبدو أحداثًا متفرقة، بل تعكس مدرسةً في القيادة، يمكن رد جذورها إلى وصية الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، حين قال: «عليكم بالاتحاد، وعليكم بالإخلاص، ولا تختلفوا؛ فإن اختلافكم هو سبب فشلكم»، ولم تكن تلك الكلمات وصيةً أسرية فحسب، بل رؤية عميقة في بناء الدولة؛ أدركت أن قوة الأوطان تبدأ من وحدة قيادتها، وأن الإخلاص والوفاء والأخلاق ليست فضائل شخصية فحسب، بل أسسٌ للحكم الرشيد، وصناعة القرار، وترسيخ الثقة بين القيادة والمجتمع. ولعل أعظم ما في هذه الوصية أنها لم تبقَ كلماتٍ تُروى، بل تحولت إلى سلوكٍ ترجمه الواقع في المواقف قبل الأقوال. فالقيم لا تُعرف بما يُكتب عنها، وإنما بما يراه الناس منها حين تختبرها الأيام.



لقد حفظ التاريخ ما أنجزه هؤلاء القادة من عمران، ومؤسسات، وقوة للدولة، لكنه حفظ لهم أيضًا ما هو أبقى من المنجزات؛ أخلاقهم، واحترامهم للإنسان، ووفاءهم لمسؤولياتهم وأسرهم ووطنهم. فالمنجزات تبني الحاضر، أما القيم فتصنع المستقبل، وتمنح الإنجاز معناه واستمراره. ومن هنا، فإن ما تنعم به المملكة العربية السعودية من استقرار، وثقة، وازدهار، واحترام بين دول العالم لا يقوم على قوة مؤسساتها وإنجازاتها وحدها، بل على منظومة قيم جعلت الأخلاق مرجعيةً للقيادة، والإنسان محورًا للمسؤولية، والقدوة أساسًا في ممارسة السلطة. وهذا هو الدرس الذي تبقى الحاجة إليه في كل زمان: أن القائد قد ينجح بقراراته، لكنه لا يخلد في ذاكرة الأمم إلا بأخلاقه.