تُعدُّ المعارض المتخصصة أداة اقتصادية فاعلة، تجمع المنتجين والمستثمرين وصُنّاع القرار في بيئة مهنية، يمتد أثرها الاقتصادي ليشمل تحريك الاستثمار، وتحفيز الابتكار، وخلق فرص العمل، وتعزيز التنافسية.

فمن جانب تحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، تشكّل المعارض المتخصصة منصة مثالية لعرض الفرص الاستثمارية، حيث تلتقي الشركات الناشئة بالمستثمرين وصناديق الاستثمار، مما يسرّع صفقات قد تستغرق شهوراً، كما تستفيد هيئات تنمية الاستثمار من هذه المعارض للترويج للمناطق الاقتصادية الخاصة، مما يزيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وينعكس إيجاباً على الناتج المحلي وميزان المدفوعات، ثم إن خلق فرص العمل وتعزيز المهارات بتنظيم معرض كبير يحتاج إلى أيدٍ عاملة ماهرة في اللوجستيات والتسويق والأمن والتقنية، مما يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن جانب آخر هو دعم الابتكار وتسريع نقل التكنولوجيا، فالمعارض المتخصصة مسرح رئيسي لعرض التقنيات الجديدة، وتتيح شراكات بين الشركات الناشئة والكبرى والجامعات، مما ينقل المعرفة ويسوق الابتكارات، ويقلص الفجوة بين الابتكار وتسويقه، ويزيد العائد على البحث والتطوير، ويخلق دورة فاضلة من الإبداع. وقد تُعقد في المعارض صفقات بمليارات الدولارات، مثل معرض كانتون الصيني الذي يجمع آلاف العارضين والمشترين، هذا يقلل تكاليف البحث عن شركاء، ويعزز كفاءة سلاسل التوريد، كما تساعد المعارض الشركات الصغيرة والمتوسطة على اختراق الأسواق الخارجية بتكلفة أقل، مما ينوع الصادرات، والمعارض التي تستقطب آلاف الزوّار الذين يحتاجون للسفر والإقامة والطعام والترفيه، مما ينشط قطاعات الخدمات ويدر إيرادات أكثر

وأيضاً مشاركة الشركات في المعارض تعرضها للمنافسة المحلية والدولية، مما يحفزها على تحسين الجودة والابتكار وخفض التكاليف، فالمعارض تتيح مقارنات موضوعية، مما يرشد المستهلكين ويجبر المنتجين الأقل كفاءة على التطور. كما تعمل كنظام إنذار مبكر لتعديل الاستراتيجيات، وبعض الصناعات تحدد مواعيد إطلاق منتجاتها حسب جداول المعارض.

وأخيراً، تبقى المعارض المتخصصة محركات اقتصادية مستدامة تجذب الاستثمارات، وتخلق الوظائف، وتنقل التقنيات، وتنشط سلاسل القيمة الحكومات التي تستثمر في بنية المعارض وتدمجها في استراتيجياتها التنموية، فتجني ثماراً تفوق التكاليف، إنها تحقق مكاسب للجميع؛ ولذا ينبغي أن تكون أولوية لأي اقتصاد يسعى للتنافسية والازدهار.