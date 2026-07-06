الصوت مادة خام، أما الغناء فهو شخصية كاملة. بين الحرف والحرف، وبين النفس والنفس، يعيش ذلك الإحساس الذي لا تُنتجه الخوارزميات ولا تحفظه قواعد البيانات. هنا يكمن الفارق بين التقليد والإبداع، وبين المحاكاة والحضور.

يمكن اليوم، أن نستمع إلى أغنية لطلال مداح يؤديها الذكاء الاصطناعي بصوت محمد عبده، أو إلى عمل بصوت طلال مداح لأغاني محمد عبده، لكن الأذن الخبيرة ستكتشف سريعًا أن شيئًا أساسيًا مفقود، ذلك الشيء ليس النبرة، بل طريقة بناء الجملة الموسيقية، ومواقع التنفس، وحجم الانفعال، والقدرة على تطويع الكلمة، والزمن الذي يمنحه الفنان لكل حرف قبل أن ينتقل إلى الحرف التالي.

التزييف العميق اقتحم الفن كما اقتحم السياسة والإعلام، وأصبح قادرًا على إنتاج أعمال تبدو حقيقية للوهلة الأولى، لكنه لا يستطيع استنساخ التجربة الإنسانية التي صنعت الفنان. فالمدارس الغنائية لا تُبنى على طبقات الصوت وحدها، بل على سنوات من التراكم، والذائقة، والثقافة، والخبرة، والانفعال الصادق أمام النص واللحن.

لهذا، لن يكون مستقبل الفن معركة بين الإنسان والآلة، بل بين الأصالة والمحاكاة. قد تنجح التقنية في استعارة الأصوات، لكنها تعجز عن استعارة الروح. وقد تُقلّد الذبذبات، لكنها لا تُقلّد الإحساس الذي يجعل المستمع يميز الفنان من أول كلمة، حتى لو تغير اللحن.

الفنان الحقيقي يترك في كل عمل بصمة لا تُقاس بالترددات الصوتية، بل بالهوية الفنية. وتلك الهوية ستظل العلامة الأكثر مقاومة لفوضى الذكاء الاصطناعي، لأنها تنبع من إنسان عاش التجربة قبل أن يغنيها، بينما لا تعرف الآلة سوى إعادة ترتيب ما سبق أن صنعه الإنسان.