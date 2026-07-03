في خضم تسارع الحياة وتزاحم المسؤوليات أصبح كثير من الحوارات اليومية أقرب إلى تبادل كلمات منها إلى تواصل حقيقي. فكل طرف يتحدث، لكن قليلين هم الذين يُحسنون الإصغاء.



ولعل هذه الظاهرة، على بساطتها، أصبحت من القضايا الاجتماعية التي تستحق التأمل، لما لها من أثر مباشر في الأسرة، وبيئة العمل، والعلاقات الإنسانية عموماً.



الإصغاء ليس مجرد التزام الصمت حتى ينتهي الآخر من الحديث، بل هو مهارة تعكس الاحترام والتقدير والرغبة في الفهم قبل إصدار الأحكام. وعندما يغيب هذا السلوك



تتسع مساحات سوء الفهم، وتتعاظم الخلافات، وتفقد العلاقات جزءاً من دفئها حتى وإن كانت تجمع بين أقرب الناس.



في الأسرة، يحتاج الأبناء إلى من يستمع إلى أفكارهم وتساؤلاتهم قبل توجيههم، كما يحتاج الآباء إلى من يقدر مسؤولياتهم ويستوعب ضغوطهم. وبين الزوجين لا تُحل كثير من المشكلات بكثرة الكلام، وإنما بحسن الإصغاء لما وراء الكلمات من مشاعر واحتياجات.



أما في بيئة العمل، فإن المدير الذي يستمع لموظفيه يكتسب ثقتهم، ويصنع بيئة أكثر تعاوناً وإنتاجية.



كما أن الموظف الذي يجيد الإنصات لزملائه يسهم في تقليل الخلافات وتعزيز روح الفريق.



ولعل وسائل التواصل الحديثة، رغم ما وفرته من سرعة في نقل الرسائل، أسهمت أحياناً في إضعاف مهارة الإصغاء،



فقد اعتدنا الرد السريع، والتعليق الفوري، وإبداء الرأي قبل اكتمال الصورة، حتى أصبح كثير من النقاشات ينتهي إلى خلاف لا بسبب اختلاف الآراء بل بسبب غياب الاستماع الحقيقي.



إن المجتمعات التي تنتشر فيها ثقافة الإصغاء تكون أكثر قدرة



على احتواء الخلافات، وبناء جسور الثقة، وتعزيز التفاهم بين أفرادها، فالإصغاء يفتح أبواب الحوار، ويخفف من حدة التوتر



ويمنح كل إنسان شعوراً بأنه مسموع ومقدر، وهو شعور لا يقل أهمية عن أي احتياج اجتماعي آخر.



وليس المطلوب أن نتفق في كل شيء، فاختلاف وجهات النظر أمر طبيعي، بل إن التنوع في الآراء يمثل مصدراً للإثراء،



لكن ما يحتاج إليه مجتمعنا اليوم هو أن نمنح الآخر فرصة للتعبير، وأن نستمع إليه بعقول منفتحة وقلوب تتسع للاختلاف



لأن الحوار الحقيقي يبدأ من الإصغاء، ولا يمكن لأي مجتمع أن يبني علاقات متينة أو يعزز تماسكه الاجتماعي ما لم يجعل من حسن الاستماع قيمة راسخة في سلوك أفراده قبل كلماتهم.



ختاماً، إن الإصغاء ليس مجرد مهارة في التواصل، بل هو سلوك حضاري يعكس وعي الإنسان واحترامه للآخرين،



فحين نُحسن الاستماع نمنح من حولنا مساحة للتعبير، ونساهم في نشر التفاهم وتقليل الخلافات.



ومن هنا، فإن تعزيز ثقافة الإصغاء في الأسرة والمجتمع والعمل يمثل خطوة مهمة نحو علاقات أكثر انسجاماً ومجتمع أكثر ترابطاً.