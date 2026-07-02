أصبحت الدراما والسينما اليوم من أهم أدوات القوة الناعمة التي تمتلكها الدول، فهما لا تكتفيان بسرد الحكايات، بل تصنعان الصورة الذهنية للشعوب، وتنقلان ثقافتها وقيمها وتاريخها إلى العالم. وكثير من الدول نجحت في ترسيخ حضورها الدولي من خلال أعمال درامية وسينمائية تجاوز تأثيرها حدود الترفيه لتصبح نافذة يطل منها العالم على هويتها ومجتمعها.

وفي المملكة العربية السعودية تبدو الفرصة أكبر من أي وقت مضى لبناء صناعة درامية تنافس إقليمياً وعالمياً، مستفيدة من الحراك الثقافي والفني الذي تشهده المملكة، ومن الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الإبداعي. غير أن نجاح أي صناعة درامية لا يقاس بحجم الإنتاج وحده، بل بجودة القصص التي تُروى، وبقدرتها على البقاء في ذاكرة الجمهور.

السعودية ليست بلداً يفتقر إلى الحكايات، بل على العكس، تمتلك تاريخاً يمتد لآلاف السنين، وإرثاً حضارياً غنياً، وتنوعاً ثقافياً وجغرافياً واجتماعياً يزخر بقصص تستحق أن تتحوّل إلى أعمال درامية وسينمائية. فمن المدن التاريخية إلى الصحراء، ومن البحر إلى الجبال، ومن التحوّلات الاجتماعية إلى السير الإنسانية، هناك مخزون هائل من القصص القادرة على مخاطبة المشاهد أينما كان؛ لأنها تنطلق من الإنسان قبل المكان.

لكن هذا المخزون يحتاج إلى قاعدة إبداعية صلبة، وهنا يأتي دور الأدب. فالتجارب العالمية تؤكد أن كثيراً من الأعمال الخالدة بدأت روايات أو قصصاً كتبها أدباء امتلكوا القدرة على بناء الشخصيات، وصناعة الصراع، ورسم العوالم الإنسانية بعمق. ولم يكن نجاح تلك الأعمال وليد المصادفة، بل نتيجة اعتماد الدراما على نصوص أدبية قوية شكّلت أساساً متيناً للمعالجة البصرية.

والأدب السعودي يملك هذه المقوّمات. فعلى مدى عقود، قدّم الروائيون والقصّاصون السعوديون أعمالاً وثّقت المكان، ورصدت التحوّلات الاجتماعية، وطرحت قضايا إنسانية عميقة، وأنتجت شخصيات وحكايات لا تقل ثراءً عن مثيلاتها في التجارب العالمية. ومن هنا، فإن تعزيز حضور الأدباء في صناعة السيناريو لم يعد ترفاً ثقافياً، بل ضرورة لتطوير المحتوى الدرامي ورفع جودته.

دخول الأدباء إلى عالم الدراما يسهم في تقديم أعمال أكثر نضجاً وعمقاً، مستفيدين مما يمتلكونه من أدوات السرد وبناء الشخصيات والحوار. وتحويل الأعمال الأدبية إلى سيناريوهات درامية، يمنح النص الأدبي حياة جديدة، ويوصله إلى جمهور أوسع، دون أن يفقد روحه أو رسالته.

إن بناء قوة ناعمة سعودية مؤثرة يبدأ من الاستثمار في القصة قبل الصورة، وفي الكاتب قبل الكاميرا. فكل عمل درامي ناجح يبدأ بنص قوي، وكل نص قوي يبدأ بحكاية صادقة. وعندما تتكامل خبرة الأدباء مع رؤية صنّاع الدراما، يصبح بالإمكان إنتاج أعمال تعكس الهوية السعودية، وتنافس عالمياً، وتقدّم للمشاهد صورة حقيقية عن وطن يملك تاريخاً عريقاً، وحاضراً متجدّداً، ومستقبلاً مليئاً بالقصص التي تستحق أن تُروى.