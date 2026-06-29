لن أبالغ كما فعل الكابتن عبده عطيف وأقول ما قاله عن ميسي، ليس تقليلاً من الأسطورة ولكن رفضاً للفظ الذي نسي فيه عبده نفسه وقال نصاً: «‏واحدة من نعم الله عليَّ أنني عشت في زمن ميسي»، وأدرك أن الكابتن قالها ولم يكن يدرك أن بعض الأقوال لا تروق للكثير وأنا منهم حتى وإن كانت زلة لسان..!

أتمنى يا عبده أن يكون ميسي بعد كأس العالم بيننا كمستهدف من مشروعنا الرياضي، فوجوده مهم جداً فنياً وتسويقياً.

ميسي أراه اليوم في قمة نضجه الكروي في كأس العالم، ولا غرابة في ذلك، فكرة القدم عنده أكثر من كونها لعبة احترمته واحترمها، بل تتخطى ذلك إلى ما هو أبعد.

أحب شغف رونالدو وقدرته على تحويل العمر إلى مجرد رقم، لكنني أرى في ميسي بعض مارادونا وليس كله، فذاك يا عبده ظاهرة لن يجود بها الزمن.

أعود إلى بيت القصيد ميسي، وأتمنى إذا كان للأماني أذن صاغية، أن أراه في دورينا كما رأيت رونالدو وبنزيما ومحرز ونيمار وغيرهم.

ميسي هو القطعة الناقصة في دوري روشن، فوجوده يزيد الزخم زخماً مختلفاً، ويضيف للمشروع عموماً الذي بدأ عملاقاً.

يقول أحد الشعراء: الشعراء لا ينامون، إنهم يحرسون حزن العالم.

ونحن كما هم لا ننام هذه الأيام بحثاً عن القصيدة الأجمل في كأس العالم، التي ننتظرها بشوق يشبه سهر الشعراء مع حزنهم وآهات محمد عبده.

منتخبنا غادر المونديال وتركنا حيارى مظلومين مع ناس يفرحون لحزننا مع أننا طيبون معهم...!

أخيراً خذوا هذا المنشور من الزميل محمد الدويش، ففيه رسالة لمن يفهم فقط: ‏العالم في حدث كأس العالم 2026 وعالم عندنا يتخاصمون على حدث عام 1926، ‏التاريخ لا يرحم ولا يظلم..

‏مرحلة ما فيها ما يُذكر لا تستحق أنْ تُذكر، فكيف وقد أصبحت محل نزاع وجدل بل عنصرية وشتم وسخرية..

‏تاريخ بدايات واجتهادات في حارات..