عندما تتوتر الجغرافيا على الأرض تتغيّر خرائط الطيران في السماء، فالمسارات التي كانت تقطع المنطقة خلال ساعات قليلة تضطر للالتفاف مئات الأميال وزيادة ساعات إضافية، حيث تجد شركات الطيران نفسها أمام واقع تشغيلي أكثر كلفة وأقل طمأنينة.

خلال الأشهر الأخيرة عاش قطاع الطيران في المنطقة واحدة من أكثر الفترات تعقيداً، سادت حالة من عدم اليقين، وأُغلقت أجواء وفُرضت على شركات الطيران مسارات طويلة، ما أدى لارتفاع التكاليف مع كل ميل تقطعه الطائرات بعيداً عن مساراتها المعتادة.

هذا الأسبوع، ومع ظهور مؤشرات إيجابية على إنهاء الحرب عاد السؤال الذي يشغل شركات الطيران والمطارات والمستثمرين، ماذا بعد ذلك؟

الإجابة المختصرة هي أن القطاع يتجه نحو مرحلة أكثر وضوحاً، لكن التعافي لن يكون سريعاً، فالطيران بطبيعته صناعة حسّاسة لأي عامل، عندما تتراجع المخاطر يبدأ المسافر بالتخطيط لرحلاته بثقة، وتستعيد الأسواق هدوءها، وتعود الشركات إلى تصميم جداولها التشغيلية، لكن هذه التغيّرات تحتاج وقتاً حتى تتحوّل من توقعات إلى أرقام حقيقية.

من أبرز التحوّلات موضوع «المسارات الجوية»، فخلال فترات التوتر تجنّبت الناقلات بعض الأجواء، الأمر الذي أدى إلى زيادة زمن الرحلات واستهلاك الوقود. مع تحسن المشهد تدريجياً قد تبدأ بعض الشركات في إعادة تقييم المسارات وإعادة فتح خطوط جوية كانت أقل جدوى خلال الأشهر الماضية.

الجانب الآخر يتعلّق بأسعار الطاقة، فكلما انخفضت المخاطر حول إمدادات النفط وتدفّقت التجارة عبر مضيق هرمز تراجعت الضغوط على الأسواق، ورغم أن أسعار الوقود لا تتغير في ليلة وضحاها، إلا أن استقرارها يمنح شركات الطيران قدرة أكبر على التخطيط، خاصةً أن الوقود ما يزال أحد أكبر عناصر التكلفة في الصناعة.

أيضاً يراقب قطاع الشحن الجوي التطورات باهتمام، فهدوء المنطقة يعني انسيابية أكبر في حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

من الخطأ الاعتقاد أن بوادر الاتفاق وحدها ستعيد الأمور مباشرةً إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، فشركات الطيران تتخذ قراراتها بحذر شديد، وتحتاج إلى مؤشرات مستقرة ومتواصلة قبل إجراء تغييرات كبيرة في شبكاتها أو زيادة السعات.

العالم اليوم يواجه تحديات لا تقل أهمية عن التوترات السياسية، فهناك أزمة سلاسل التوريد التي ما زالت منذ ما بعد الجائحة تؤثر على تسليم الطائرات الجديدة، ونقص بعض قطع الغيار، والتكاليف التشغيلية المرتفعة، فضلاً عن المنافسة الشرسة بين الناقلات العالمية التي حاولت إعادة التموضع واستثمار الأزمة لصالحها.

مستقبل الطيران في المنطقة لا تحدده نهاية الحرب وحدها، فهو يعتمد أولاً على خطط الشركات لإدارة مرحلة ما بعد الأزمة وتحويلها إلى نمو مستدام.

الجيد أن دول الخليج تذهب للمستقبل وهي تمتلك واحداً من أقوى قطاعات الطيران في العالم. فالمطارات الجديدة تحت التطوير، والناقلات الوطنية تواصل التوسع، فيما مشاريع كبرى مثل مطار الملك سلمان الدولي، وطيران الرياض تستعد للعب دور محوري في إعادة تشكيل خريطة النقل الجوي العالمية خلال السنوات المقبلة.

لهذا يمكن النظر إلى الاتفاق باعتباره نقطة بداية لا نهاية. فالأجواء تستجيب تدريجياً لمجموعة من العوامل التي تعيد بناء الثقة وتفتح المجال أمام الحركة والتجارة والاستثمار.

الحروب عند بدايتها قادرة على تغيير مسار الطائرات خلال ساعات، لكن استعادة الثقة عند انتهائها تحتاج إلى شهور، ومع ذلك فإن أول خطوة في أي رحلة طويلة هي مغادرة منطقة الاضطراب، وهو ما يحدث حالياً في رحلة التعافي الجديدة.