أؤمن أن الموهبة هي الشرارة الأولى للتميّز، لكنها لا تكفي وحدها لصناعة النجاح. فالموهبة تحتاج إلى بيئة تعليمية حاضنة، وإلى تطوير مستمر يحوّل القدرات الفطرية إلى مهارات راسخة وخبرات مؤثرة. ومن خلال تجربتي المهنية والأكاديمية، أدركت أن التعليم ليس مرحلة زمنية تنتهي بالحصول على شهادة، بل رحلة مستمرة ترافق الإنسان طوال حياته وتمنحه القدرة على التجدّد ومواكبة التغيّرات.

منذ سنواتي الأولى، وجدت نفسي شغوفاً بالكتابة والتعبير عن الأفكار. كانت الكلمة نافذتي لفهم العالم والتواصل معه، ومع مرور الوقت تحوّلت هذه الموهبة إلى مسار مهني قادني إلى العمل في الصحافة والإعلام. وخلال أكثر من عقدين من الزمن، تنقّلت بين الصحافة الورقية والإعلام الرقمي والتقديم التلفزيوني وإنتاج المحتوى، وهي تجارب منحتني فرصة فريدة لفهم طبيعة التأثير الذي يمكن أن يصنعه الإعلام في حياة الأفراد والمجتمعات.

لكن ما تعلمته خلال هذه الرحلة هو أن الممارسة وحدها لا تكفي. فكل تجربة مهنية كانت تدفعني للبحث عن معرفة أعمق، وكل نجاح كنت أحقّقه كان يفتح أمامي أسئلة جديدة تحتاج إلى دراسة وفهم. لذلك حرصت على الجمع بين الخبرة العملية والدراسة الأكاديمية، لأنني أؤمن أن التكامل بينهما هو ما يصنع الاحتراف الحقيقي. فالممارسة تمنح الإنسان الخبرة الواقعية، بينما يوفر التعليم الأدوات العلمية والمنهجية التي تساعده على تطوير تلك الخبرة وتوسيع آفاقها.

لقد أسهمت دراستي الأكاديمية في تعزيز فهمي للإعلام وتحوّلاته، كما منحتني فرصة للاطلاع على تجارب ومدارس فكرية مختلفة. وكانت تجربتي التعليمية في المملكة المتحدة محطة مهمة أثرت رؤيتي المهنية والشخصية، حيث أتاحت لي التعرف على ثقافات متنوعة وأساليب جديدة في التفكير والإبداع. وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على عملي الإعلامي وعلى قدرتي على التعامل مع مختلف أشكال المحتوى وصناعته.

ومن خلال هذه التجربة، أصبحت أكثر اقتناعاً بأهمية دعم الموهوبين داخل المؤسسات التعليمية. فالتعليم لا ينبغي أن يقتصر على نقل المعرفة، بل يجب أن يكون منصة لاكتشاف المواهب وتنميتها وتوجيهها نحو مسارات تحقّق أثراً حقيقياً في المجتمع. فعندما تلتقي الموهبة بالتعليم، يصبح الإبداع أكثر نضجاً، وتصبح فرص النجاح أكبر وأكثر استدامة.

إن العالم اليوم يتغيّر بوتيرة متسارعة، وما كان كافياً بالأمس قد لا يكون كافياً غداً. لذلك أرى أن أهم استثمار يمكن أن يقوم به الإنسان هو الاستثمار في تعلمه المستمر. فالتعلم هو سبيل التجدّد، وهو الوسيلة التي تمكّننا من تطوير أنفسنا ومواجهة التحديات وصناعة فرص جديدة. ومهما بلغت خبرة الإنسان أو حقّق من إنجازات، فإن قدرته على الاستمرار في التعلم تظل العامل الأهم في الحفاظ على نجاحه وتوسيع أثره. فالتعليم ليس نهاية الطريق، بل هو الطريق ذاته نحو التطور والتميّز والنجاح.