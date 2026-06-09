تمر الاقتصادات، في مراحل مختلفة من مسيرتها التنموية، بلحظات تتطلب إعادة ترتيب الأولويات، ومراجعة البرامج والمشروعات، وتعظيم كفاءة استخدام الموارد. ولا تُعد هذه المراجعات استجابة ظرفية لأزمة عابرة أو تحدٍّ مؤقت، بل ممارسة مؤسسية تلجأ إليها الدول الطموحة كلما أرادت رفع إنتاجيتها وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها التنموية.



وفي مثل هذه المراجعات لا يكون السؤال: كيف ننفق أقل؟ بل كيف نحقق أثراً أكبر؟ وكيف نستطيع أن نحوّل كل وحدة إنفاق إلى قيمة اقتصادية واجتماعية أعلى؟ وهذا السؤال، وإن بدا مالياً في ظاهره، إلا أنه في جوهره سؤال استراتيجي يتعلّق بجودة الخيارات الوطنية للمشروعات وقدرة الدولة على تحديد الأولويات وعلى توجيه مواردها نحو المجالات الأعلى أثراً في مستقبلها، وفي مقدمة هذه المجالات يأتي التعليم.



فالتعليم ليس مجرد قطاع خدمي ضمن منظومة الخدمات العامة، وليس بنداً مالياً في الموازنة يمكن التعامل معه بمعزل عن بقية القطاعات، بل هو القطاع الذي تتشكل داخله القدرة المستقبلية للدولة على النمو، والإنتاج والتنافس والابتكار، وهو الذي يصنع الإنسان القادر على إدارة الاقتصاد وقيادته وتطويره.



ولهذا لم يعد التعليم في الأدبيات الاقتصادية الحديثة يُنظر إليه بوصفه استهلاكاً للموارد المالية، بل بوصفه أحد أهم الاستثمارات الوطنية طويلة المدى. فالدول لا تتنافس اليوم بحجم مواردها الطبيعية وحدها، ولا بحجم إنفاقها الحكومي فحسب، وإنما تتنافس بجودة رأس مالها البشري، وبقدرتها على إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارة والمرونة والقدرة على التعلم المستمر.



من هنا يمكن القول إن الاقتصاد لا يستطيع أن يرتفع كثيراً فوق مستوى التعليم الذي ينتجه، هذه الحقيقة لم تعد مجرد رأي تعليمي، بل أصبحت من أكثر النتائج رسوخاً في الدراسات الاقتصادية الحديثة. فالكثير من الأبحاث المقارنة بين الدول أظهرت أن جودة التعليم، لا عدد سنوات الدراسة فقط، ترتبط بصورة مباشرة بمعدلات النمو الاقتصادي والإنتاجية والتنافسية على المدى الطويل. كما أن التحسن في المهارات الأساسية للطلاب ينعكس لاحقاً على كفاءة سوق العمل ومستويات الابتكار والقدرة الإنتاجية الوطنية.



لكن إذا كان التعليم بهذه الأهمية، فلماذا لا تؤدي الزيادات في الإنفاق عليه دائماً إلى نتائج تعليمية أفضل؟ هذا السؤال ظل حاضراً في العديد من الدراسات الدولية خلال العقدين الماضيين، وكانت إحدى أهم نتائجه أن المشكلة لا تكمن دائماً في حجم الموارد، بل في كيفية توجيهها. فليس كل إنفاق تعليمي متساوياً في أثره، كما أن كثرة البرامج والمبادرات والفعاليات لا تعني بالضرورة تحسناً في تعلم الطلاب.



لقد شهد الفكر التعليمي العالمي تحوّلاً مهماً في هذا الجانب. ففي السابق كان الاهتمام يتركز على حجم الإنفاق وعدد المدارس والفصول والمشروعات والبرامج، أما اليوم فقد أصبح التركيز يتجه نحو سؤال مختلف تماماً: ماذا تعلم الطالب فعلياً؟ فالتعليم لا يُقاس بعدد المبادرات التي أُطلقت، ولا بعدد البرامج التي نُفذت، ولا حتى بحجم الموارد التي أُنفقت، وإنما بمدى انعكاس ذلك كله على تعلم الطالب وقدرته على القراءة والفهم والتحليل والتفكير وحل المشكلات والتعلم المستمر.



ولهذا السبب برز مفهوم «فقر التعلم» الذي تبناه البنك الدولي خلال السنوات الأخيرة بوصفه أحد أخطر التحديات التعليمية عالمياً. فحين يعجز طفل في سن العاشرة عن قراءة نص بسيط وفهم معناه، فإن المشكلة لم تعد تعليمية فقط، بل أصبحت قضية اقتصادية وتنموية بعيدة الأثر، لأن هذا الطفل سيكون أكثر عرضة للتعثر الدراسي لاحقاً، وأقل قدرة على اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل، وأضعف مساهمة في الاقتصاد مستقبلاً. ومن هنا تبدأ كفاءة الإنفاق الحقيقية.



فإذا كانت الموارد محدودة، كما هي الحال في جميع الدول دون استثناء، فإن السؤال يجب أن يكون: هل تصل الموارد بالقدر الكافي إلى المجالات الأعلى أثراً على تعلم الطالب؟ تشير التجارب الدولية إلى أن الإجابة عن ذلك السؤال تبدأ من التعلم التأسيسي المبكر، فالطفل الذي لا يكتسب مهارات القراءة والفهم الأساسية في سنواته الأولى، لا يواجه مجرد تعثر دراسي محدود، بل يدخل مساراً قد ينعكس على كامل مستقبله التعليمي والمهني. ولذلك فإن الاستثمار في المهارات التأسيسية لا يمثل مجرد أولوية تعليمية، بل أحد أكثر الاستثمارات التعليمية عائداً من الناحية الاقتصادية.



واستمراراً للإجابة يأتي المعلم، فعلى الرغم من اختلاف الأنظمة التعليمية حول العالم، إلا أن هناك حقيقة تكاد تجمع عليها الأدبيات التعليمية: جودة النظام التعليمي لا يمكن أن تتجاوز جودة معلميه. بالطبع لا يعني ذلك فقط زيادة الإنفاق على المعلمين، بل توجيه الاستثمار نحو العناصر الأعلى أثراً: جودة الاختيار، وقوة الإعداد المهني، والتطوير المستمر، والدعم الميداني، والتمكين المهني، وتخفيف الأعباء التي تستهلك وقت المعلم بعيداً عن دوره الأساسي داخل الفصل الدراسي، فالأنظمة التعليمية الناجحة لم تتعامل مع المعلم بوصفه موظفاً ضمن هيكل إداري، بل بوصفه الاستثمار الأعلى عائداً داخل العملية التعليمية.



كما تمتد كفاءة الإنفاق إلى البرامج والمبادرات التعليمية نفسها. فليس كل برنامج جديد يضيف قيمة حقيقية، وليست كل مبادرة تستحق الاستمرار. الأنظمة التعليمية الناضجة لا تحكم على المبادرات بحسن النوايا أو كثرة النشاط والفعاليات، بل بالأثر المثبت. فما ينجح يُعزز، وما يحتاج إلى تطوير يُعاد تصميمه، وما يثبت ضعف أثره يُراجع أو يُوقف.



وهنا تبرز قضية بالغة الأهمية وكثيراً ما تغيب عن النقاشات التعليمية، وهي قضية قياس الأثر، ففي كثير من الأحيان تنشغل المؤسسات بقياس النشاط أكثر من قياس النتائج. فنعدُّ البرامج، ونحصي الفعاليات، ونرصد ساعات التدريب، ونوثق المبادرات، لكن السؤال الأهم يظل غائباً: ماذا تغير فعلياً في تعلم الطالب؟



إن ما لا يُقاس يصعب تحسينه، وما لا يظهر أثره بوضوح يصبح عرضة لسوء التقدير عند تخصيص الموارد واتخاذ القرار. ولهذا لم تعد الأنظمة المتقدمة تقيس عدد المبادرات أو حجم الإنفاق فحسب، بل تقيس أثرها الحقيقي على التعلم والتحصيل والمهارات، فالهدف ليس القيام بالمزيد من المبادرات، بل أن نحقق نتائج أفضل للطلاب.



وفي خضم هذه التحولات يبرز الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد أكثر الموضوعات حضوراً في النقاشات التعليمية العالمية. لكن الخطأ الذي تقع فيه بعض الأنظمة هو التعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه غاية مستقلة أو مشروعاً قائماً بذاته، فالذكاء الاصطناعي لا يستطيع أن يعوض ضعف الأساس التعليمي للطلاب، ولا أن يحل محل المعلم، ولا أن يعالج مشكلات النظام التعليمي بمفرده، غير أن قيمته الحقيقية تكمن في قدرته على رفع كفاءة النظام نفسه، فهو قادر على المساعدة في الكشف المبكر عن التعثر الدراسي، وتقديم تعلم أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب، وتحسين استخدام البيانات التعليمية، وتخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين، وتوفير معلومات أكثر دقة لصناع القرار، وبذلك يصبح الذكاء الاصطناعي أداة لرفع الإنتاجية وتحسين الأثر، لا مشروعاً منفصلاً يستهلك الموارد دون ارتباط مباشر بجودة التعلم.



في هذا السياق، التجارب الدولية تقدم شواهد مهمة، فإستونيا، التي تتصدر باستمرار قوائم الأداء التعليمي في أوروبا، لم تحقق ذلك عبر تضخم الإنفاق أو التوسع البيروقراطي، بل عبر وضوح الأولويات، والتركيز على التعلم الأساسي، والاستثمار النوعي في المعلم، واستخدام التقنية بوصفها أداة داعمة للعملية التعليمية لا بديلاً عنها.



أما سنغافورة فقد بنت نجاحها التعليمي على انضباط استراتيجي صارم في توجيه الموارد نحو العناصر الأعلى أثراً، وفي مقدمتها جودة التدريس وإعداد المعلمين وربط السياسات التعليمية بالمخرجات الفعلية. كما أثبتت بولندا أن التحسن النوعي في التعليم لا يتطلب دائماً قفزات مالية ضخمة، بل يتطلب مراجعة جادة للأولويات، وتحسين التعليم الأساسي، وربط الموارد بالأهداف التعليمية الحقيقية.



والرسالة المشتركة بين هذه النماذج واضحة: الدول التي نجحت تعليمياً لم تكن بالضرورة الأكثر إنفاقاً، بل الأكثر وضوحاً في أولوياتها، والأكثر قدرة على قياس أثر سياساتها، والأكثر انضباطاً مؤسسياً في توجيه مواردها نحو ما يصنع الفرق الحقيقي في تعلم الطالب.



من هذا المنطلق يصبح من الضروري التأكيد على أن كفاءة الإنفاق في التعليم لا ينبغي أن تُفهم باعتبارها مشروعاً مالياً يهدف إلى خفض التكاليف، ولا باعتبارها دعوة لتقليص الاستثمار في التعليم، بل باعتبارها مشروعاً وطنياً يهدف إلى تعظيم العائد من هذا الاستثمار.



فالسؤال الحقيقي ليس هل ننفق أكثر أو أقل؟ بل: هل يتحول كل ريال ننفقه إلى تعلم أفضل؟ هل ينعكس على مهارات الطلاب؟ هل يرفع جودة التدريس؟ هل يقلل التعثر؟ وأخيراً هل يزيد من قدرة الاقتصاد على المنافسة والإنتاجية والابتكار؟



إذا استطعنا الإجابة عن هذه الأسئلة بوضوح، فإننا نكون قد انتقلنا من إدارة الإنفاق إلى إدارة الأثر، ومن التركيز على المدخلات إلى التركيز على النتائج، ومن قياس النشاط إلى قياس القيمة الحقيقية التي ينتجها التعليم، حينها فقط تصبح كفاءة الإنفاق أكثر من أداة مالية، وتتحول إلى مدخل استراتيجي لإصلاح التعليم نفسه.



مما سبق يمكننا القول إنه إذا كانت الدول اليوم تعيد ترتيب أولوياتها الاقتصادية، وتراجع برامجها، وتعظم كفاءة مواردها، فإن التعليم لا ينبغي أن يكون بعيداً عن هذه المراجعة، بل في مقدمتها. ليس لأنه قطاع يستهلك الموارد، بل لأنه القطاع الذي يصنع المورد الأهم على الإطلاق الا وهو الإنسان، فالمستقبل الاقتصادي لأي دولة لا يُصنع فقط في الوزارات ذات العلاقة، ولا في المشاريع الكبرى وحدها، بل يبدأ أولاً داخل كل فصل دراسي.



وحين يُعاد ترتيب الاقتصاد، يجب أن يُعاد ترتيب ما يصنع الاقتصاد نفسه وهو التعليم.