من أخطر ما يفعله الاعتياد بالإنسان أنْ يجعله يتوقف عن ملاحظة النعم الكبرى. وحين يعيش المواطن سنوات طويلة وهو يمارس حياته بصورة طبيعية، ويتنقل بين المدن، ويقضي أعماله، ويطمئن على أسرته، فقد ينسى أن ما يراه أمراً اعتيادياً هو في الحقيقة واحد من أعظم إنجازات الدول الحديثة.

ولهذا، فإن الأمن السعودي لم يكن يوماً شعاراً يُرفع، بل واقع ظاهر للعيان، وقصة نجاح هادئة اعتادها الناس حتى كادت تختفي من أحاديثهم رغم حضورها في كل تفاصيل حياتهم.

ولعل الأيام والأسابيع الأخيرة قدّمت مثالاً حياً على هذه الحقيقة. ففي الوقت الذي نجحت فيه المملكة في إدارة موسم حج استثنائي شارك فيه ملايين البشر من مختلف الجنسيات والخلفيات، كانت المنطقة من حولنا تشهد تحديات وأحداثًا مؤسفة تذكر الجميع بأن الأمن والاستقرار ليسا أمراً تلقائيًا، بل إنجاز يحتاج إلى دولة قوية ومؤسسات يقظة ورؤية طويلة المدى.

فنجاح الحج لا يُختزل في الخدمات أو البنية التحتية أو التقنيات الحديثة فحسب، بل يعكس في جوهره مستوى الاستقرار الذي تنعم به المملكة. فالأمن ليس مجرد غياب للجريمة أو التهديد، بل قدرة الدولة على إدارة التعقيد بكفاءة، وضمان سلامة الإنسان أينما كان، مهما كان حجم التحديات.

وفي عالم نشهد فيه بين حين وآخر حوادث فردية أو جماعية تمس أمن الأفراد أو حرمة الممتلكات أو هيبة النظام في بعض المجتمعات، يدرك الإنسان السعودي حجم النعمة التي يعيشها في مملكة الحزم، حين يعلم أن اللجوء إلى القوة أو التهديد أو فرض النفوذ خارج إطار الدولة أمر لا يجد له موطئ قدم في المجتمع السعودي، حيث تبقى الكلمة العليا للنظام، والمرجع الأخير للدولة وحدها. وحين يصبح الاحتكام إلى الدولة أمراً بديهياً، ويتراجع منطق القوة الفردية أو النفوذ الشخصي أمام سلطة النظام، فذلك ليس مجرد أمن.. بل نضج دولة.

ولهذا، فإن الأمن في المملكة لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره غياباً للجريمة أو التهديد فقط، بل باعتباره جزءاً من مشروع دولة متكامل. فالتنمية تحتاج إلى أمن، والاستثمار يحتاج إلى أمن، والتعليم يحتاج إلى أمن، والسياحة تحتاج إلى أمن، وحتى جودة الحياة التي أصبحت أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 لا يمكن أن تتحقّق دون بيئة مستقرة يشعر فيها الإنسان بالطمأنينة والثقة.

ومن هنا، فإن ما تحقّق في المملكة لم يكن صدفة تاريخية ولا نتيجة ظرف عابر، بل ثمرة رؤية واضحة جعلت الأمن والاستقرار في مقدمة الأولويات؛ ولهذا أصبح الأمن السعودي أحد أهم عناصر الثقة في الدولة، وأحد أهم أسباب جاذبية الاقتصاد السعودي، ومصدراً رئيسياً لطمأنينة المواطن والمقيم والزائر على حد سواء.

وهناك من ينظر إلى هذه الحقيقة وكأنها أمر اعتيادي، بينما هي في واقع الأمر واحدة من أعقد قصص النجاح التي بنتها الدولة السعودية عبر عقود طويلة. فالأمن لا يُصنع بالصدفة، ولا يستمر بالشعارات، بل يُبنى بالمؤسسات والكفاءات وسيادة النظام والقدرة على استباق المخاطر والتعامل معها قبل أن تتحوّل إلى أزمات.

وقد يكون من المفارقات أن أعظم النجاحات هي تلك التي لا يلاحظها الناس إلا عند غيابها. فحين تستيقظ كل صباح وأنت مطمئن على نفسك وأسرتك ومستقبلك، فإنك تعيش قصة نجاح كاملة قد لا تتصدر العناوين كل يوم، لكنها حاضرة في كل يوم.

ولهذا، فإن الأمن السعودي ليس مجرد مؤشر ضمن مؤشرات التنمية، ولا مجرد ملف من ملفات الدولة، بل أحد أعمدة المشروع الوطني السعودي الحديث. وهو قصة نجاح صامتة لأنها لا تحتاج إلى كثير من الحديث بقدر ما تحتاج إلى التأمل في واقع يعيشه الناس كل يوم، ويعرفون قيمته أكثر كلما نظروا إلى ما يحدث حولهم.

وفي النهاية، قد تختلف الدول في مواردها وفرصها وإمكاناتها، لكن تبقى هناك حقيقة ثابتة: أن الأمن هو الأساس الذي تُبنى عليه كل النجاحات الأخرى. وما تعيشه المملكة اليوم من استقرار وطمأنينة ليس مجرد نعمة تستحق الامتنان فحسب، بل إنجاز وطني كبير يستحق أن يُروى وأن يسجل لقادم الأجيال.