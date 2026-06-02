لم تعد حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية مجرد مبادئ نظرية أو إرشادات تنظيمية تهدف إلى تحسين الأداء الإداري، بل أصبحت منظومة قانونية متكاملة تترتب على مخالفتها مسؤوليات وعقوبات قد تطال أعضاء مجالس الإدارة واللجان المنبثقة عنها بصورة شخصية ومباشرة.

وقد شهد السوق المالية السعودية خلال السنوات الأخيرة عدداً من القرارات التي أكدت هذا التوجه، وأظهرت أن حماية المستثمرين والمحافظة على نزاهة السوق لم تعد تقف عند حدود معاقبة الشركة كشخص اعتباري، بل تمتد إلى مساءلة من يتولى إدارتها والإشراف على أعمالها.

وتقوم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية على مبدأ جوهري يتمثل في أن المستثمر لا يستطيع اتخاذ قراره الاستثماري بصورة صحيحة إلا إذا كانت المعلومات المنشورة عن الشركة صحيحة ودقيقة وكاملة. ولهذا السبب فرض النظام التزاماً صارماً على الشركات المدرجة بالإفصاح عن بياناتها المالية ونتائج أعمالها بصورة تعكس واقعها الحقيقي دون تضليل أو إخفاء أو مبالغة.

وتعد القوائم المالية من أهم أدوات الإفصاح التي يعتمد عليها المستثمرون والمساهمون والممولون والدائنون في تقييم أوضاع الشركات واتخاذ قراراتهم الاقتصادية. ولذلك فإن أي تلاعب أو أخطاء جوهرية أو تسجيل لإيرادات غير مستحقة أو إظهار مركز مالي غير حقيقي لا يمثل مجرد مخالفة محاسبية فحسب، بل قد يشكل مخالفة لنظام السوق المالية تستوجب المساءلة والعقوبة.

ومن أبرز الأدوار التي أولتها الأنظمة الحديثة عناية خاصة دور مجلس الإدارة ولجنة المراجعة. فمجلس الإدارة لا يقتصر دوره على رسم السياسات العامة للشركة، وإنما يتحمل مسؤولية الإشراف على سلامة التقارير المالية والتأكد من كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر. كما أن لجنة المراجعة تمثل خط الدفاع الأول عن نزاهة القوائم المالية، إذ تتولى مراجعة البيانات المالية والتواصل مع المراجع الخارجي ومتابعة الملاحظات المحاسبية والرقابية والتأكد من معالجة أوجه القصور إن وجدت.

وقد حرص نظام الشركات على تعزيز هذه المسؤولية من خلال تقرير واجب العناية والالتزام على أعضاء مجلس الإدارة، حيث يفترض في عضو المجلس أن يمارس مهامه بعناية الشخص الحريص وأن يتخذ قراراته بناءً على معلومات كافية وبحسن نية وبما يحقق مصلحة الشركة. كما أن نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية يفرضان التزاماً مستقلاً بعدم تضمين الإفصاحات أو البيانات المنشورة أي معلومات غير صحيحة أو مضللة أو إغفال معلومات جوهرية تؤثر في قرار المستثمر.

ومن المهم إدراك أن المسؤولية النظامية لا تقتصر على من قام بالفعل المخالف مباشرة، بل قد تمتد إلى من علم بالمخالفة أو كان في موقع يفرض عليه اكتشافها ومنع وقوعها ولم يقم بما تقتضيه واجباته النظامية. ولهذا أصبحت الجهات الرقابية تنظر إلى مسؤولية أعضاء المجالس واللجان من زاوية الرقابة والإشراف والمتابعة، لا من زاوية التنفيذ المباشر فقط.

وتأتي هذه الصرامة التنظيمية انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات ورفع كفاءة السوق المالية السعودية. فالمستثمر المحلي والأجنبي يبحث دائماً عن بيئة استثمارية تتمتع بالمصداقية والعدالة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الإفصاح الصحيح والمساءلة الفعالة والعقوبات الرادعة بحق المخالفين.

إن الرسالة الأهم التي تحملها هذه التطورات التنظيمية هي أن عضوية مجلس الإدارة لم تعد منصباً شرفياً أو وجاهة اجتماعية، وإنما مسؤولية قانونية ومهنية جسيمة تتطلب الإحاطة الكاملة بالأنظمة واللوائح والبيانات المالية والرقابية. فالتوقيع على القوائم المالية أو اعتمادها أو المشاركة في الإشراف عليها قد يترتب عليه مسؤوليات شخصية إذا ثبت وجود مخالفات جوهرية كان يمكن اكتشافها أو منعها.

وفي النهاية، فإن حماية الأسواق المالية لا تتحقق بكثرة الأنظمة وحدها، وإنما بوجود ثقافة مؤسسية تؤمن بأن الشفافية ليست عبئاً على الشركات، بل هي أساس استدامتها وثقة المستثمرين فيها. وكلما ارتفع مستوى الالتزام بالحوكمة والإفصاح، ازدادت قوة الاقتصاد وارتفعت جاذبية السوق الاستثمارية، وهو ما تسعى إليه المملكة بخطى متسارعة في إطار بناء اقتصاد حديث يقوم على النزاهة والشفافية.



مستشار قانوني - @Ali_bin_Tuzan