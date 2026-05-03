لا أرى مبرراً لغضب أهلي في الأهلي من حالة الغل والغضب والاحتقان التي تحاصر المتعبين من عملاق آسيا، فهذا طبيعي في ظل هذا التميز الذي يعيشه الأهلي على مستوى كل قارات العالم.

يجب أن يستوعب كل الأهلاويين أن ما فعلوه في أقل من عامين إعجاز في قالب إنجاز هز عرش القارة كروياً..!

لم أغضب من انزواء ثلاثة أندية في ليلة القبض على النخبة للمرة الثانية على التوالي في ركن بعيد مظلم جداً وهي ترى كل أندية العالم تبارك للأهلي بقدر ما أعتب على الهلال؛ لأنه سهم قيادي في عالم كرة القدم، ويعرف أن الكبار يتسامون على كل الصغائر، ومع ذلك الأمر بسيط؛ لانني أؤمن أن ما أحدثه الأهلي من أثر وتأثير ليس بالأمر الهيّن، بل هو درس ينبغي أن يتم استيعابه من الكل كما استوعبته أكبر قارات العالم.

الأهلي كتب تاريخاً ونسف آخر، وترك لكلِّ مغبونٍ رسالةً مختصرةً في عنوان كبير: «نخبتين في الرأس توجع»..!

عار الهبوط وعار يلو عبارات مكلومة يتسلّى بها من أصابهم الأهلي في مقتل.

قلت ذات مرة، وأكررها اليوم: بطل يلو وظّفوه للإساءة والتقليل، ولم يتماشَ مع هذا التوظيف كل إرث ميكافيلي..!

‏هذا البطل لم تهتز كبرياؤه، ولم ينالوا من شموخه؛ لأنه يعرف كيف ينتصر، وعرف كيف تعاد الحقوق.

يدركون أن ما حدث ماضٍ كبرنا به ولم نصغر، ويعرفون أن الحقيقة لها وجه واحد، لكنهم مصرون على خلط الأمور من خلال فراغات لم تملأها الكلمات، فكيف نحاورهم..؟! ‏

هنا يقول صديقي أبوعمر، الذي يشاركني عشق الأهلي: تجربة الأهلي متفردة على مستوى العالم، وعلى مر التاريخ..

‏تجربته ملهمة لكل إنسان عاشها أو شهد عليها أو حتى سمع بها، لا يمكن حصر إلهامها في حدود كرة القدم أو حتى الرياضة..

‏الأهلي القتيل الذي ثأر لنفسه، الميت الذي عاد من قبره، إنه الوحيد الذي عاد من الموت إلى ملك آسيا..

• ومضة:

«الحياة سباق خيل.. البعض فيه فرسان، والبعض الآخر: خيل».

‏- أليكس غراتشيف