تُعد الخضرة واحدةً من الركائز الأساسية التي تنهض عليها إستراتيجيات المدن العالمية، فمن خلال الحدائق وتشجير الطرقات يُعاد صياغة المشهد الحضري، إلا أن الدور الحيوي للسكان وملّاك المنازل يظل هو الحلقة الأهم، عبر مبادرات نوعية، محوكمة، وذات تنظيم عالٍ.

فلم يعد مفهوم تطوير المدن في المملكة العربية السعودية اليوم مرهوناً باتساع الشوارع، وحداثة الواجهات الخرسانية فحسب، بل بات يُقاس بمدى قدرة هذه المدن على أن تكون بيئات «آدمية» صالحة للعيش، تحتضن الإنسان وتستجيب لاحتياجاته الصحية والنفسية والبيئية في تناغم تام.

ومن هذا المنطلق، تبرز مبادرة «شجرة لكل منزل» التي تسبقها الأماني بتبني وزارة البلديات والإسكان، وبمباركة ودعم من وزيرها ماجد بن عبدالله الحقيل، كخطوة إستراتيجية في مسار «أنسنة المدن». الميزة الفائقة في هذه المبادرة لا تكمن في فعل التشجير المجرد، بل في الانحياز الواعي لـ«أشجارنا الصحراوية» كنقطة انطلاق، فهذه الأشجار ليست مجرد كائنات حية تقاوم الجفاف، بل هي جزء أصيل من الهوية الوطنية، وهي الأكثر كفاءة في ترشيد المياه والأقدر على التكيّف مع المناخ القاسي، مما يجسّد فهماً عميقاً لمعادلة الاستدامة، والتي توازن بين تجميل المشهد الحضري، والمحافظة على الموارد الطبيعية.

وحين تُغرس هذه الشجرة أمام عتبة المنزل، فإنها تؤدي أدواراً تتجاوز حدود الظل والجمال، فهي رئة طبيعية ترفع مستويات الأكسجين، وتخفض درجات الحرارة، وتكبح جماح التلوث، فضلاً عن أثرها العميق في تعزيز الراحة النفسية للسكان. وبذلك، تتحوّل الشجرة من عنصر تجميلي إلى أداة تنموية مباشرة لرفع جودة الحياة، وهو أحد المستهدفات الجوهرية لرؤية السعودية 2030.

ويتجلى البعد الإستراتيجي لهذه المبادرة في تضامنها مع المشروع الوطني الأضخم الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لزراعة 10 مليارات شجرة ضمن «مبادرة السعودية الخضراء»، حيث يتحوّل التشجير هنا من مشروع مركزي للدولة إلى ممارسة مجتمعية واعية تبدأ من فناء المنزل لتصب في مصلحة الوطن الكبرى.

إن هذا التحوّل الجذري يجسّد الدور المحوري لماجد الحقيل في إعادة تعريف القطاع العقاري، من منظومة خرسانية تقليدية إلى منظومة اقتصادية وبيئية متطورة ترتكز على الابتكار و«أنسنة الفراغات». فالدولة تضع الإطار وتوفر الممكنات، والمجتمع يشارك بالفعل ويضمن الاستدامة، لتتشكّل علاقة جديدة بين الإنسان وبيئته قائمة على المسؤولية والوعي.

وفي الختام، فإن أنسنة المدن لا تتحقّق بقرارات إدارية فحسب، بل بسلوكيات يومية تراكمية تصنع الفرق، فشجرة تُزرع أمام منزل قد تبدو فعلاً بسيطاً، لكنها في جوهرها لبنة أساسية في مشروع وطني عظيم يهدف إلى خلق مدن أكثر خضرة وحياة أكثر جودة. وتبقى الرسالة الأسمى هي تعزيز وعي المجتمع بأن «بيئتنا مسؤوليتنا»، فهل يحظى هذا المقترح بتبني الوزير الراقي ليكون منهجاً راسخاً في مدننا؟