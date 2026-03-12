كان للرئيس الفرنسي شارل ديغول أسلوبه الخاص في فهم العالم والتعامل مع التحديات التي تواجه بلاده. فعندما كان يواجه قضية تستدعي التفكير العميق والتقدير الإستراتيجي، لم يكن يبدأ بالتقارير المطولة أو التحليلات السياسية المعقدة، بل كان يطلب من مساعديه إحضار خريطة للعالم ويبسطها أمامه.

كان يتأمل الحدود، ويتفحّص مواقع الدول ومساحاتها، ويقدّر من خلالها أوزانها الحقيقية. ومن خلال هذا التأمل في الجغرافيا كان يقرأ حركة السياسة الدولية ويفهم اتجاهاتها. فبالنسبة له لم تكن الجغرافيا مجرد خطوط مرسومة على الورق، بل كانت مفتاحًا لفهم السياسة ومحركًا أساسيًا من محركاتها. فمن خلال الموقع والمساحة والحدود والموارد تتشكّل كثير من القرارات السياسية، وتتحدد إلى حد بعيد موازين القوة بين الدول.

في السياسة الدولية، كثيرًا ما يُقال إن الجغرافيا ليست مجرد خلفية للأحداث، بل هي العامل الذي يفسّر الكثير منها. فالجغرافيا، بما تحمله من موقع ومساحة وموارد وحدود، تشكّل الحقيقة الأكثر ثباتًا في عالم السياسة. وقد تتغيّر الأنظمة، وتتبدل التحالفات، وتتصاعد القوى الاقتصادية أو تتراجع، لكن الجغرافيا تبقى العنصر الثابت الذي يحدد إلى حد كبير مكانة الدول ودورها. وفي عالم اليوم تبرز المملكة العربية السعودية مثالًا واضحًا على أهمية الجغرافيا في فهم السياسة وموازين القوة.

إن الجغرافيا السياسية تمثل أحد أهم مصادر قوة الدولة وتأثيرها في محيطها الإقليمي والدولي. وقد لا يظهر هذا العامل بوضوح في فترات الاستقرار والرخاء، حين تبدو القوة الاقتصادية أو التكنولوجية وكأنها قادرة على تعويض كل شيء. لكن عندما تقع الأزمات الكبرى، سواء كانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية، تعود الجغرافيا لتفرض نفسها باعتبارها العنصر الأول الذي يحدد قدرة الدول على التأثير والصمود. ففي لحظات التحوّل الكبرى يتذكر العالم أن الدول تستمد ثقلها الإستراتيجي أولًا من موقعها الجغرافي قبل أي شيء آخر.

خلال فترات الازدهار، قد تنتشر سرديات سياسية وفكرية توحي بأن الثروة وحدها كافية لبناء القوة، أو أن الاقتصاد قادر على تجاوز قيود الجغرافيا. غير أن الأحداث الكبرى غالبًا ما تكشف محدودية هذه الرؤية. فالجغرافيا تظل الأساس الذي تقوم عليه بقية عناصر القوة، سواء كانت اقتصادية أو عسكرية أو دبلوماسية. ومن دون موقع جغرافي مهم أو عمق إستراتيجي مناسب، يصعب على أي دولة أن تحافظ على دور مؤثر في محيطها.

من أهم عناصر قوة الدول حجمها الجغرافي وموقعها الإستراتيجي. فالدول ذات المساحات الواسعة تمتلك عادة عمقًا إستراتيجيًا يمنحها قدرًا أكبر من القدرة على المناورة والتأثير، كما أن الموقع الجغرافي يمكن أن يحوّل الدولة إلى نقطة ارتكاز في التوازنات الإقليمية والدولية. وهذا ما نشهده بوضوح في منطقة الخليج العربي، حيث تمثل المملكة العربية السعودية العمق الإستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي، ليس فقط بحكم مساحتها الكبيرة، بل أيضًا بسبب موقعها الذي يربط بين آسيا وأفريقيا ويشرف على أهم الممرات الحيوية للطاقة والتجارة العالمية.

انطلاقًا من هذا الموقع، تلعب السعودية دورًا محوريًا في استقرار المنطقة وفي ضمان استمرارية إمدادات الطاقة إلى العالم. فاقتصاد العالم الحديث لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على تدفق الطاقة بشكل آمن ومستقر، وهو ما يجعل لدول الخليج عمومًا، وللسعودية على وجه الخصوص، أهمية إستراتيجية تتجاوز حدودها الإقليمية. ولذلك فإن الدور الذي تضطلع به المملكة في هذا المجال لا يقتصر على مصالحها الوطنية فحسب، بل يمتد ليشمل الاستقرار الاقتصادي العالمي، وهو دور تتعامل معه بمسؤولية كبيرة وبحسابات دقيقة.

وتعلّمنا الجغرافيا أيضًا أن التهديدات التي تواجه الدول ليست متشابهة، بل تختلف باختلاف المواقع والظروف الإقليمية. فما قد يبدو تهديدًا ثانويًا لدولة بعيدة جغرافيًا قد يكون خطرًا مباشرًا لدولة تقع في قلب التوترات الإقليمية. وفي حالة دول الخليج، كان موقعها الجغرافي يجعلها أكثر حساسية تجاه التحوّلات في البيئة الإقليمية المحيطة بها. ولذلك فإن إدراك طبيعة التهديدات يتطلب فهمًا عميقًا للجغرافيا السياسية للمنطقة.

خلال العقود الأربعة الماضية، شكّلت إيران أحد أبرز التحديات الأمنية لدول الخليج. فالقرب الجغرافي، إلى جانب التوترات السياسية والإستراتيجية، جعل من هذا الملف عنصرًا أساسيًا في معادلات الأمن الإقليمي. ومن هنا فإن فهم سياسات دول الخليج ومواقفها لا يمكن أن يكون كاملًا من دون إدراك تأثير الجغرافيا في تشكيل رؤيتها الأمنية والإستراتيجية.

وهكذا ندرك أن الجغرافيا تظل العامل الأكثر ثباتًا في عالم السياسة. فقد تتغيّر الأدوات والوسائل، لكن الموقع والمساحة والبيئة الإقليمية تبقى عناصر حاسمة في تحديد مكانة الدول وأدوارها. والسعودية، بحكم موقعها وعمقها الجغرافي ودورها في منظومة الطاقة العالمية، تمثل مثالًا واضحًا على كيف يمكن للجغرافيا أن تصنع التأثير السياسي والإستراتيجي للدول.