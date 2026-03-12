يقول جان بول سارتر:

عندما تكتشف أنك تستطيع أن تقول (لا)، ستبدأ أول يوم في حياتك كإنسان حر.

(لا) ليست تمرداً عابراً، بل إعلان استقلال داخلي.

حين تقول (لا) لما يُفرض عليك، لما يستهلكك، فأنت تعترف بأن لك إرادة، وأنك مسؤول عن اختياراتك.

كثيرون يعيشون وفق توقعات الآخرين، فيؤجلون رغباتهم، ويصمتون حين يجب أن يعترضوا.

لكن لحظة الرفض الواعي تكشف لهم أنهم ليسوا مجرد امتداد لرغبات غيرهم.

القدرة على قول (لا) تعني حدوداً واضحة. والحدود ليست قسوة، بل حماية للذات، من دونها، يتآكل الشعور بالقيمة، ويتحوّل الإنسان إلى مجرد دور يؤديه.

يعتبر سارتر أن الحرية تبدأ من قرار بسيط ظاهرياً، عميق أثراً، أن تملك الشجاعة لرفض ما لا تريد.

الحرية الحقيقية أن تقول (لا) وفق قناعتك لتكتب اسمك بمداد الإرادة.

يضعنا الفيلسوف الفرنسي سارتر أمام كلمة صغيرة في حروفها، عظيمة في آثارها.

(لا) كلمة تبدو عابرة في التداول اليومي، لكنها في ميزان الوجود فعل تأسيسي، وولادة ثانية للإنسان.

القدرة على الرفض ليست نبرة اعتراض عاطفية، ولا نزوة تمرّدٍ على العادات، بل إعلان سيادةٍ داخلية، واستعادة لحقٍّ أصيل في توجيه البوصلة نحو ما ينسجم مع الذات.

الحرية في الرؤية الوجودية ليست هبة تُمنح، ولا امتيازاً يُنتزع من الآخرين، بل مسؤولية تُحمل كما تُحمل الأمانة الثقيلة.

الإنسان، كما يصوّره سارتر، مشروعٌ مفتوح، يتشكّل عبر اختياراته، ويتحدد بمواقفه، ويتحمّل تبعات قراراته.

كل (نعم) تُقال بغير اقتناع اقتطاعٌ من جوهره، وكل صمتٍ عن حقٍّ يُستباح خصمٌ من رصيده الأخلاقي.

لذلك تبدو (لا) في هذا السياق فعلاً أخلاقياً قبل أن تكون موقفاً اجتماعياً.

كثيرون يربّون أنفسهم على طاعةٍ ناعمة، خوفاً من خسارة القبول، أو رهبةً من مواجهة العيون المتفاجئة.

تتراكم المجاملات حتى تغدو قيوداً، وتتضخم التوقعات حتى تتحوّل إلى قفصٍ مُذهب.

يبتسم المرء وهو يتنازل، ويصافح وهو يتألم، ويوافق وهو يعلم أن الموافقة تشبه خيانةً صامتة لروحه.

هنا تتبدى المأساة.. حياةٌ تُدار بإرادات الآخرين، وشخصيةٌ تتآكل تحت ثقل الرغبات الدخيلة.

الرفض الواعي لا يعني قسوة الطبع ولا ضيق الأفق.

الحدود سياجٌ يحمي الحديقة الداخلية من الاجتياح، ويحفظ التوازن بين العطاء والاحتفاظ بالذات.

من دون حدود يتسع الاستنزاف، ويذبل الإحساس بالقيمة، ويتحوّل الإنسان إلى وظيفةٍ يؤديها، أو دورٍ يلبسه لإرضاء جمهورٍ متقلب.

أما من يملك شجاعة (لا)، فيرسم خطاً واضحاً بين ما يقبله وما يرفضه، بين ما يضيف إليه وما يسلبه صفاءه.

ثمة فارق دقيق بين الرفض الذي ينبع من خوف، والرفض الذي يصدر عن وعي.

الأول هروبٌ من مسؤولية الاختيار،

والثاني إقبالٌ عليها.

الوعي يُمحّص الدوافع، ويزن العواقب، ثم يختار بجرأة.

جرأة لا تتغذى على التحدي الأجوف، بل على إدراكٍ عميق بأن الكرامة تبدأ من احترام الرغبة الصادقة، وأن السلام الداخلي يتطلب اتساقاً بين القناعة والفعل.

الحرية التي يتحدث عنها سارتر قد تتجلى في موقفٍ هادئ، في اعتذارٍ مهذب عن مهمةٍ تُرهق الروح، في انسحابٍ كريم من علاقةٍ تستنزف المعنى، في رفضٍ صريحٍ لفكرةٍ تتعارض مع الضمير.

أفعالٌ صغيرة في ظاهرها، غير أنها تشبه مسامير تُثبّت هوية الإنسان، وتمنعها من الانزلاق مع تيار الإملاءات.

المجتمع بطبيعته يضغط باتجاه الامتثال؛ يمدح المنسجمين، ويشكّك في المختلفين، ويغري بالانضمام إلى القطيع.

غير أن التاريخ الفكري والإنساني حُفر بأظافر أولئك الذين قالوا «لا» في وجه السائد، ففتحوا نوافذ جديدة للمعنى.

كل نهضةٍ بدأت باعتراض، وكل إصلاحٍ وُلد من رفض، وكل كرامةٍ صينت بكلمةٍ وُضعت في موضعها الصحيح.

النضج الحقيقي لا يقاس بكمية ما نقبله، بل بصفاء ما نختاره.

(لا) التي تُقال في وقتها تحفظ طاقة الأعوام القادمة، وتمنح القلب خفةً لا يعرفها المساومون على ذواتهم. ومع كل رفضٍ واعٍ يتعزز الشعور بالمسؤولية، إذ لا مجال لإلقاء اللوم على الظروف أو الآخرين؛

الاختيار أصبح ملكاً خالصاً، وتبعاته تُحمل بوعيٍ وشرف.

تتبدى الحرية في أبسط صورها وأكثرها عمقاً أن يمتلك الإنسان شجاعة أن يرفض ما لا يشبهه، وأن يقف في صفّ قناعته ولو وحيداً، وأن يدرك أن الكلمة التي تخرج من فمه ترسم ملامح مصيره.

(لا) ليست نهاية علاقةٍ أو فكرة، بل بداية علاقةٍ أصدق مع الذات، وبداية سيرةٍ يكتبها صاحبها بإرادته، لا بإملاءات الآخرين.