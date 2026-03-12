في أسواق الطاقة، كما هو متعارف عليه تتحرك الأسعار وفق معادلات العرض والطلب وعنصر ثالث لا يقل أهمية وهو الجغرافيا السياسية. ومع تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران، وامتدادها إلى مستويات أوسع من التوتر الإقليمي، عادت الأسواق لتستحضر أحد أكثر السيناريوهات حساسية في الاقتصاد العالمي والمتمثل في قفزة أسعار النفط إلى مستويات لامست 120 دولاراً للبرميل.

هذا الارتفاع لا يرتبط فقط بتراجع الإمدادات الفعلية، بل بما يسميه الاقتصاديون «علاوة المخاطر الجيوسياسية». فعندما تتزايد احتمالات تعطّل الإمدادات، ترتفع الأسعار حتى قبل حدوث أي نقص حقيقي في الإنتاج. ويكفي أن تكون منطقة الإنتاج أو النقل مهدّدة حتى تبدأ الأسواق في تسعير المخاطر.

الشرق الأوسط لا يزال يمثل قلب معادلة الطاقة العالمية. فقرابة خُمس تجارة النفط البحرية تمر عبر مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات الإستراتيجية في العالم. وأي اضطراب محتمل في هذا الممر ينعكس مباشرة على أسعار النفط، لأن الأسواق تدرك أن البدائل اللوجستية لا تستطيع تعويض هذا الحجم من الإمدادات بسهولة.

اللافت في هذه الأزمة هو أن علاوة على خشية الأسواق من تعطّل الإمدادات، تخشى أيضاً اتساع رقعة نطاق الصراع. فكلما طال أمد الحرب أو توسعت جغرافياً، ارتفعت احتمالات انتقال تأثيرها من أسواق الطاقة إلى الاقتصاد العالمي ككل. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز فكرة زيادة تكلفة الوقود، ويمتد أيضاً إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج والصناعة، ما يعيد شبح التضخم إلى اقتصادات كانت قد بدأت بالكاد في احتواء موجاته خلال السنوات الأخيرة.

تاريخياً، كانت الحروب في الشرق الأوسط أحد أبرز محركات ارتفاع أسعار النفط. فقد شهد العالم في سبعينيات القرن الماضي صدمات نفطية أعادت تشكيل الاقتصاد العالمي لسنوات طويلة. واليوم، ورغم أن الاقتصاد العالمي أكثر تنوعاً في مصادر الطاقة، فإن النفط لا يزال يشكّل العمود الفقري للاقتصاد الصناعي العالمي. وقد خلصت دراسة معروفة للاقتصادي جيمس هاميلتون إلى أن سبعاً من أصل ثماني فترات ركود ضربت الاقتصاد الأمريكي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية سبقتها طفرات حادة في أسعار النفط، ما يعكس العلاقة الوثيقة بين صدمات الطاقة ودورات الركود الاقتصادي. تكشف هذه الأزمة حقيقة اقتصادية طالما عرفتها الأسواق وهي أن النفط مؤشر حسّاس للتوازنات الجيوسياسية في العالم، لذلك عندما تتوتر هذه التوازنات، تتحوّل أسعار الطاقة إلى أول مقياس لدرجة القلق في الاقتصاد العالمي،

في المقابل، تلعب الدول المنتجة الكبرى دوراً محورياً في تهدئة الأسواق ومنع تحوّل التوترات السياسية إلى صدمات اقتصادية حادة. فاستقرار الإمدادات يظل العامل الأكثر أهمية في احتواء تقلبات الأسعار. وهنا تبرز أهمية الدول التي تمتلك طاقة إنتاجية احتياطية وقدرة لوجستية متقدمة في تصدير النفط إلى الأسواق العالمية.

وتبقى المملكة العربية السعودية أحد أهم عناصر الاستقرار في سوق الطاقة العالمي، بفضل قدرتها الإنتاجية الكبيرة واستثماراتها الطويلة في البنية التحتية للطاقة. هذه الاستثمارات تعتبر جزءاً من رؤية إستراتيجية تهدف إلى ضمان استقرار الإمدادات العالمية حتى في الظروف الجيوسياسية المعقدة.