مستقبل السيارات الكهربائية مشرق ومليء بالتحولات، فخلال السنوات القادمة يتوقع انتشاراً واسعاً للسيارات الكهربائية بفضل التقدم التكنولوجي المستمر في صناعة البطاريات، ما سيؤدي إلى زيادة مدى القيادة وتقليل أوقات الشحن والتكاليف وتحسّن تجربة القيادة وبالتالي الاستمتاع بها، وستشهد البنية التحتية للشحن توسعاً هائلاً مع توفر المزيد من محطات الشحن السريعة في المدن وعلى الطرق السريعة، بالإضافة إلى حلول الشحن المنزلية الذكية، كما أن تكامل السيارات الكهربائية مع شبكات الطاقة المتجدّدة سيجعلها وسيلة نقل أكثر استدامة.

إضافة إلى ذلك ستلعب السيارات الكهربائية دوراً محورياً في تطوير تقنيات القيادة الذاتية والاتصال، ما سيغيّر تجربة القيادة ويساهم في مدن أكثر ذكاءً وأقل ازدحاماً، ومع استمرار الحكومات في تقديم الحوافز وتطبيق اللوائح البيئية، ستصبح السيارات الكهربائية الخيار الأمثل للمستهلكين والأسواق على حد سواء، فالسيارات الكهربائية هي أكبر وأهم وأدق وأعمق تحوّل جذري في صناعة السيارات منذ انطلاقها لما سيكون لها من أثر هائل على جودة القيادة ومتعتها وزيادة معدلات الأمان وصداقة في غاية الأهمية مع البيئة ومراعاة متطلبات السلامة والأداء والتطوّر التقني. هناك سباق هائل بين دول مختلفة لاحتلال موقع الريادة في هذا المجال، بدأت السباق شركة تسلا الأمريكية، والآن سبقتها إلى الصدارة شركة «بي واي دي» الصينية وتلاحقهما العشرات من الشركات الأمريكية والصينية والأوروبية واليابانية والكورية للوصول إلى مراتب عليا في ظل السباق المحموم والموتور.

ستخرج من السباق شركات لم تستطع التأقلم مع التغيير تماماً مثل الذي حصل مع شركة نوكيا الفنلندية التي كانت في المرتبة الأولى في مبيعات الهواتف المحمولة ولم تتأقلم مع دخول مرحلة الهواتف الذكية بقيادة الآيفون. وهذا تماماً ما سيحصل مع صانعي السيارات، إنها مرحلة السيارات الكهربائية بامتياز.