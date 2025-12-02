تصادفنا في الحياة مواقف منها المضحك والمبكي والمحزن، لكن بعضنا يدعها كما هي دون أن يشغلوا الآخرين بها.



ومشكلتي ليست في همي الشخصي أو فرحي.. بل في أناس تتفاجأ بأنهم متخذون مني موقفاً دون أن أعلم، بل أجد هذا الموقف من آخرين ينقلون لي غضباً أنا آخر واحد أعرف أسبابه.



وفي الإعلام تبان المواقف من رأي أو منشور، لكنني أحسن الظن في أصحابها، كون الأمر يعد مكشوفاً لي ولهم.



يستفزني كثيراً من يحاول أن يختلف معي دون أن يكون هناك أي اختلاف أصلاً.



أستكثر علي بعض من يبحثون عن الضوء نقد ماتياس، لكنني لم أستكثر عليهم إصرارهم أن يكونوا جزءاً من مرحلة بطلها المالك وفلوس المالك وفكر المالك، وعليه



أهلاً بهم في مدرج العشّاق.



يغيبون حتى يكاد ينساهم جارهم ويعودون على طريقة المعيدي أسمع به خيراً من أن تراه.



يكذبون ويوغلون في الكذب وفي نهاية الأمر يعودون إلى حيث كانوا آخر مرة.



هم لا يستطيعون تمرير كذبهم على من يعرفهم، لكنهم استغلوا مواقع التواصل الاجتماعي يحملوهم أسفارهم مع أن دورهم كان لا يتجاوز «روح وتعال يا طيب القلب».



هم يعرفون أين كنت أجلس في كل المراحل، وأين كانوا يجلسون، وهم يعلمون أن أدوارهم في أيام مضت أقل بكثير من ما يتحدثون به مع جلسائهم، لكن التاريخ قد يزور لكنه حتماً لا يكذب.



يقول المثل الروسي يمكنك الرقص مع الدب.. لكن الدب سيقرر متى تتوقف الموسيقى.