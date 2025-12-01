لم يعد الحديث عن صحة الإنسان مجرد توصيفٍ طبي لحالةٍ عابرة، بل تحوّل إلى ملحمةٍ إنسانية تُكتب كل يوم بمداد العلم وشغف الاكتشاف.

ففي كل إنجازٍ طبي نوعي، تتبدّى صورة الإنسان وهو يُنتَشل من حافة الخطر إلى فسحة الأمل، وتتكشف براعة العلم، الذي لم يعد يكتفي بمعالجة المرض، بل يطارد جذوره، يعيد تشكيل الأعضاء، وزراعتها وطباعتها ليمنح الجسد فرصاً أطول لحياة سعيدة.

الإنسان اليوم يَعبرُ عمرهُ محاطاً بمعجزات الطب وفتوحاته، التي حقّقت للإنسانية ما كانت تحلم به من إطالة عمرها لتعيش جودة الحياة وحلوها.

قلوب تُرمّم، شرايين يُعاد بناؤها، خلايا تُعاد برمجتها، وتقنيات تُضاعف قدرات الأطباء، آخرها ما حدث في مدينة الرياض..

مريض كان الموت إليه أقرب من حبل الوريد، تدخل جراحي معقّد منحه فرصة لحياة أطول وأسعد..

من باب علم الطب الواسع والتكنولوجيا المتقدّمة، استطاع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إجراء عملية جراحية نادرة لمريض لديه تمدد وعائي فطري متمزق في الشريان الأورطي الصدري، أعادوا بناء جدار الشريان المضروب، وتعزيز فرص التئام المنطقة المصابة واستقرارها، بطُعم بيولوجي مشتق من غشاء التامور البقري، الذي يملك مقاومة أكبر للبكتيريا ويتوافق حيوياً مع أنسجة الجسم، وعاش المريض.تقنية من عشرات الحلول لإطالة عمر الإنسان باركتها الرؤية القديرة وحفّزت الوصول إليها، ومكّنت بوصلة الرعاية الصحية من تغيّر اتجاهها من علاج المرض إلى الحفاظ على الصحة.

هذا إنجاز يضاف إلى غيره من الإنجازات، مثل الجراحات المعقدة وعلاج الأورام وزراعة الأعضاء وسبر أعماق الدماغ وتقدّم علم الجينوم السعودي واستخدام الذكاء الاصطناعي لعصر الطب الاستباقي لقدرته على التنبؤ بالمرض قبل حدوثه واستخدام الجراحة الروبوتية وغرس مضخات القلب الصناعية.

وتأكيداً لدور الرياض المميز يستضيف «التخصصي» قمّة التعاون العالمية في الجراحة الروبوتية، لدعم تطوير الممارسات الجراحية المتقدمة، بمشاركة نخبة من الخبراء والممارسين من دول العالم؛ لمناقشة آخر مستجدات جراحات القولون والمستقيم والجهاز الهضمي العلوي وترميم جدار البطن وجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية وزراعة الأعضاء وجراحات السمنة بتقنيات متقدمة لصالح الإنسانية وسعادتها..

خطوات ممهورة بحب الوطن وتحقيق حلم القيادة منذ المؤسس وحتى يومنا المشرق وغدُنا الأجمل محورها صحة الإنسان وعافيته حققها «التخصصي»، وهو يمضى بثبات وقوة نحو عامه الخمسين برعاية القيادة ودعمها وتحت مظلة الرؤية المباركة.

مشروع وطني لتأسيس حياةٍ أكثر جودة، وأكثر رفاهية، قاعدتها الإنسان هو الغاية، والعلم هو الجسر لحياةٍ أطول، وأقوى، وأجمل.

رؤية التخصصي، التي بناها ملك ورعتها أيدي ملوك ليست شعارات، بل واقع يُبنى بنجاحٍ يتلوه نجاح، وأن طريق الغد يبدأ من عافية الإنسان، من وعيه، ومن قدرته على أن يعيش حياته بأعلى مستويات الاطمئنان.

منظومة تخصيصية ترى في كل إنجازٍ طبي رسالةً، وفي كل شفاءٍ انتصاراً، وفي كل عمرٍ يُمدّ لحظةً تستحق الاحتفاء.

العلم يواصل دوره الأعظم والسعودية تحتضنه، تدعمه، وتمنحه فضاءً ليزهر.

ونحن في قلب هذا الزخم نمضي نحو غدٍ أكثر صحة، وسعادة، وأكثر امتلاءً بالحياة.

نبارك لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عيده الخمسين، وهو يمضى نحو مستقبل طبي عظيم محقّقاً رؤية وطن وحلم شعب.