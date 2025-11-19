لدينا مطار أنيق جداً في مدينة جدة؛ تستمتع بأجوائه حتى تصل إلى منطقة المطاعم، فتستقبلك رائحة الدجاج المقلي، فتنتقل للحظات من أجواء المطار الأنيق إلى أجواء محيط محطة باصات خط البلدة القديمة، قبل أن تفيق على أصوات نداءات الرحلات !

وفي مطار الملك خالد لا يختلف الأمر كثيراً، ففي منطقة العبور إلى محطة مترو الصالة الداخلية (5)، تمر على مجموعة من مطاعم الوجبات السريعة التي تخنقك بروائح أطعمتها النافذة قبل الدخول إلى منطقة محطة قطار الرياض !

في الحقيقة لا أعلم ما هي معايير اختيار المطاعم ومواءمتها لأجواء صالات المطارات، لكن كان يجب: إمّا تشديد المعايير أو إيجاد وسائل فعّالة لتنقية الروائح وشفط الهواء في هذه المطاعم، حتى لا يجد المسافر أي سلبية في تجربة سفره !

وخلال عودتي من حائل عبر قطار سار، لاحظت أن أحد مطاعم الدجاج المقلي يجهز العدّة لافتتاح فرعه داخل صالة محطة قطار سار بالرياض، وأنصح القائمين على المحطة بالتأكد من جاهزية المطعم لشفط روائحه، حتى لا تصبح الصالة الضخمة جزءاً من مساحة المطعم بروائحه !

والحقيقة أنك تدهش من مطارات بهذه التكاليف العالية لا تحسب حساباً للتخلّص من الروائح المنبعثة من بعض أنواع أطعمة بعض المطاعم، حتى لا تصبح الروائح الخانقة والكريهة جزءاً من هوية المكان !