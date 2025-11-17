أقدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا» على خطوةٍ مهمةٍ بإطلاق خدمة الخبير الرقمي الذكي المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي «اسأل زياد»، مما يمكّن المكلفين من الحصول على المعلومات الزكوية والضريبية والجمركية بسرعة عالية ودقة موثوقة !

فالخبير الرقمي الذي أطلقته «زاتكا»، يتيح للمستخدمين الحصول على معلومات فورية وموثوقة حول التزاماتهم وحقوقهم، من خلال قاعدة بيانات شاملة، تضم أكثر من 130 دليلاً إرشادياً عبر موقع الهيئة، مع إمكانية التفاعل الصوتي أو الكتابي بطريقة تفاعلية مرنة !

في الحقيقة، يُجسّد إطلاق «اسأل زياد» استثمار التقنيات الحديثة لرفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو تعزيز استخدام التقنية ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات. وفي حالة «زاتكا»، تسهم هذه الخطوة في دعم الامتثال الزكوي والضريبي والجمركي، وتحقق أكثر من هدف؛ فهي من ناحيةٍ تعزّز التزام المكلفين بأداء التزاماتهم الزكوية والضريبية والجمركية، ومن ناحيةٍ أخرى، تُسهِّل عليهم التعرف على الأنظمة والإجراءات والحصول على المعلومات بسرعةٍ ودقةٍ أكبر، في ما يتعلق بالحقوق والواجبات وتجنّب المخالفات !

باختصار.. الخبير الرقمي «اسأل زياد»، يوفر الجهد والوقت للحصول على خدمةٍ تفاعليةٍ تعزّز العلاقة بين المكلفين والهيئة !