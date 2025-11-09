في أعماق تاريخ الجزيرة العربية وُلدت اللغة العربية ومن معقلها المملكة العربية السعودية، تبرز اليوم مبادرات خدمتها والحفاظ عليها، ولعل من أبرزها مبادرة مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي، التي تُعد من أهم نقاط التحول في مسيرة خدمة فن الخط العربي !

فالمبادرة من خلال برامجها تهدف لإعادة المكانة الفنية والثقافية للخط العربي في المشهد الإبداعي، وذلك عبر تنظيم فعاليات ومسابقات ومشاركات ثقافية داخل المملكة وخارجها، تعزز تفاعل المجتمعات وتمد جسور الارتباط مع الأجيال لحفظ مكانة الخط العربي كأحد أهم عناصر الهوية بكل مكوناتها الحضارية والثقافية والتاريخية والاجتماعية !

فالمركز يقوم بعمل بالغ الأهمية من خلال برامج نوعية متخصصة لتحفيز الموهوبين على اكتشاف مواهبهم وصقلها، والإسهام في تمكينهم من تطوير قدراتهم في بيئة إبداعية محفزة لصناعة جيل جديد من الخطاطين السعوديين القادرين على مواصلة خلق الإبداع في هذا الفن الجميل !

المسألة لا تتعلق بإشباع الهواية لدى الموهوبين بقدر ما هي توسيع قاعدة المبدعين، فرعاية كل موهوب في الخط العربي وتمكينه من صقل مهاراته هو في الحقيقة استثمار مستدام في المواهب الوطنية والعالمية، التي تمثل روح الحرف العربي وجماله، وارتباطه الوجداني بهوية الإنسان !

ما يميز المبادرة هو أنها تستوعب التحولات الرقمية وتوظفها، من خلال دمج التقنيات الحديثة لتصبح عنصراً أصيلاً في لغة التصميم والفنون المعاصرة، كما أن الشراكات الإستراتيجية وتطوير برامج تعليمية احترافية، وتعزيز جسور التبادل الثقافي بين الخطاطين من مختلف دول العالم، والمشاركة في الأسابيع الثقافية الدولية تعزز حضوره كمرجع عالمي يعزز مكانة المملكة العربية السعودية التاريخية كمعقل للغة العربية !

باختصار.. هنا بدأ الخط العربي، ومن هنا تنطلق جهود الحفاظ عليه والوصول به إلى آفاق رحبة تصل كل أنحاء العالم !