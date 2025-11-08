ديربي الغربية بين الغريمين التقليديين الاتحاد والأهلي ليس مجرد مواجهة رياضية، بل هو حكاية ممتدة مع التاريخ، تتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل، لما تحمله من ذكريات وأحداث ووقائع لا تُنسى، ومما لا شك فيه أن لقاء هذا المساء لن يمر مرور الكرام، إذ يُتوقع أن يكون حافلاً بالأحداث المثيرة والتحولات الفنية التي قد تُغير مجرى المباراة ونتيجتها، ويبقى الأمل أن لا يكون لصافرة الحكم – أياً كانت جنسيته – دورٌ مؤثر في ترجيح كفة فريق على آخر، حتى لا يتحول الحديث بعد المباراة من تحليل تكتيكي وفني إلى جدلٍ حول قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، أو اتهامات لحكام الـ«VAR» بحرمان أحد الفريقين من فوزٍ مستحق، فالتاريخ يشهد أن كلا الفريقين قد تضررا في أوقاتٍ سابقة من قرارات تحكيمية سواء من حكام محليين أو أجانب.



-من الصعب جداً التنبؤ بنتيجة الديربي، إذ إن هذه المواجهات عادةً ما تتجاوز المقاييس الفنية، وتخضع لعوامل نفسية وتفاصيل دقيقة قد تحدث أثناء المباراة، ولو عدنا إلى سجل اللقاءات السابقة، لوجدنا أننا أمام تاريخٍ حافل بالنتائج غير المتوقعة، كثيرٌ منها كان يميل في التوقعات لمصلحة الأهلي، لكن الاتحاد قلب الموازين في أكثر من مناسبة، منها الفوز التاريخي بنتيجة 8-2، وكذلك الانتصار الكبير بأربعة أهداف نظيفة للأهلي ، في بطولة كان الاتحاد فيها المرشح الأبرز لنيل اللقب.



-أما مواجهة هذا المساء، فهي مختلفة جذرياً عن لقاءات الماضي، نظراً للتغيرات الكبيرة التي شهدها الفريقان على مستوى الدعم المالي الضخم، وما يملكانه حالياً من نجوم عالميين ذوي خبرة ومكانة دولية، كما أن نظام مشاركة ثمانية لاعبين أجانب يمنح المباراة بعداً فنياً أكبر، ويُقلل من تأثير العامل النفسي مقارنة بالماضي، ويبرز في هذه المواجهة أسماء لامعة مثل كريم بنزيما ورياض محرز في الخطوط الأمامية، إضافة إلى الحارسين ميندي ورايكوفيتش اللذين سيكون لهما دور حاسم في حماية شباك الفريقين.



-في المقابل لا يمكن إغفال الفكر الفني العالي لكل من المدربين سيرجيو كونسيساو وماتياس يايسله، اللذين يمتلكان الخبرة والقدرة على قراءة مجريات المباراة، واستثمار نقاط القوة والضعف لدى الفريقين، وتوظيف إمكانيات اللاعبين بالشكل الأمثل بما يخدم أهدافهما التكتيكية ويقودهما نحو الانتصار.



-وفي الختام، تظل التوقعات مفتوحة، لكن من وجهة نظري الخاصة أرى أن نتيجة اللقاء الأقرب هي التعادل 2-2 إلا إذا كان لجمهور الاتحاد رأي آخر لما له تأثير قوي وفعال في تحقيق الفوز لفريقه .