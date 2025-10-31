لحسن الحظ أننا بعصر يمكن به التوصل للحقيقة عبر الدراسات العلمية، وبالنسبة لتولية النساء الولايات العامة كالقضاء، يتم تبرير حرمانهن من حقهن فيها بالمزاعم الخرافية كعاطفية النساء؛ فكلا الجنسين لهما نفس مراكز المعالجات العاطفية بالدماغ، وأدمغة النساء لها نفس كفاءة أدمغة الرجال بالمهام الإدراكية وحل المشكلات واتخاذ القرارات. الدراسة Dump the «dimorphism»: Comprehensive synthesis of human brain studies reveals few male-female differences حلّلت مئات دراسات تصوير الدماغ لثلاثة عقود وأكدت عدم وجود اختلافات هيكلية ووظيفية بالدماغ للجنسين، حتى بالمراكز المرتبطة بالعواطف، ولا توجد سمات موحدة تختلف بين الجنسين، ولا اختلافات بعمل المراكز المسؤولة عن القرارات. وبالدراسة Little evidence for sex or ovarian hormone influences on affective variability رصدت تأثر الأداء المعرفي بالعاطفة؛ ولم تكن سيطرة الرجال على عاطفتهم تزيد على النساء، ودرست التقلبات العاطفية للجنسين، وشملت نساء لديهن دورة شهرية للتحقّق من الاعتقاد بأن النساء عاطفيات لتقلّب الهرمونات، والنتيجة؛ عدم وجود اختلافات عاطفية بين الجنسين، وسبب الانطباع بأن النساء أكثر عاطفية أن الرجال يجبرون على إخفاء مشاعرهم. وبالدراسة Analysis of Human Brain Structure Reveals that the Brain «Types» Typical of Males Are Also Typical of Females, and Vice Versa تم تحليل آلاف الأدمغة للجنسين، وتوصلت أنه لا يوجد دماغ موحد لكل الذكور ودماغ موحد لكل الإناث، فالذكور والإناث عندما تكون لهم نفس الشخصية يكون لهم نفس نمط الدماغ. والدراسة Judging Women: How Much Difference Does Gender Make حلّلت أداء القضاة من الجنسين بالمحاكم العليا الأمريكية 1998-2000؛ القاضيات يؤدين بنفس مستوى القضاة ويتفوقن بالاستقلالية. وبدراسة للإسكوا بعنوان «المرأة في القضاء في الدول العربية»؛ القاضيات أقل عرضة للفساد ويحسنّ نوعية الأحكام. ودراسة على 14 دولة أفريقية توصلت لذات النتيجة (UNDP). وبدراسة للقاضيات بلبنان بعنوان «نساء لبنان في سلك القضاء: إضافة أم مزيد من الشيء نفسه»، والنتيجة؛ «القاضيات أكثر التزاماً بالقواعد القانونية والسلوكية للوظيفة القضائية من القضاة» وأسرع بإصدار الأحكام، فلا تزيد فترة إصدار الأحكام عن سنة للقاضيات، والقضاة تطول لأكثر من 10 سنوات. وبالدراسة Do Women Judges Make a Difference? An Analysis by Appeal Court Data 1985-1992 للمحاكم بألبرتا-أمريكا توصلت لعدم وجود اختلاف بين أحكام القضاة والقاضيات حتى بالاعتداءات الجنسية. وبالدراسة Women as Policymakers: The Case of Trial Judges ليس هناك فارق بين أحكام القضاة والقاضيات، والقضاء الدنماركي الذي يصنّف الأفضل عالمياً يتضمن أعلى نسبة قاضيات 58.6%. وبالدراسة Why women make better directors؛ المديرات يتخذن قرارات عادلة باستمرار عند تضارب المصالح بشكل أكبر بكثير من الرجال. وبدراسة Power Index لمجلس العلاقات الخارجية CFR/ لأفضل الدول؛ الدول التي تتولى بها النساء أعلى المناصب لديها نتائج أفضل بالخدمات كالصحة والتعليم، وشمل الاستطلاع 17000 مشارك من 36 دولة؛ 70% يعتقدون أن الدول بقيادة النساء تُدار بشكل أفضل. وبدراسة -GIWPS2021: حلّلت 194 دولة أثناء كورونا؛ الدول بقيادة نساء سجلت إصابات ووفيات أقل بنسبة كبيرة، وإدارة أفضل للأزمات. والدراسة Gender and evaluations of leadership behaviors: A meta-analytic review of 50 years of research راجعت الأبحاث التي أجريت خلال 50 سنة، والنتيجة؛ «النساء يحصلن باستمرار على تقييمات أعلى من الرجال بالقيادة الفعّالة». والعصور التي توصف بـ«الذهبية» بتاريخ بريطانيا التي صنعت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس هي عصور الملكات؛ إليزابيث الأولى، وفيكتوريا. «دراسات: النساء قائدات ومديرات أفضل من الرجال» «عكاظ-4/أبريل/2025». «الدراسات العلمية أثبتت أن شهادة النساء تعادل الرجال، عكاظ-24/أكتوبر/2025».