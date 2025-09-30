هي مهمة على الورق تبعث على التفاؤل لكن على أرض الملعب لن تكون سهلة ما لم يكن هناك عمل جماعي الجمهور فيه رقم واحد.هي مباراتان حصد نقاطها يعني التأهل بعيداً عن الحسابات ولا أعتقد أن الأمر سهل إلى درجة التسليم بكسب العراق وإندونيسيا، فسبق أن خسرنا نقاطا (حرمتنا من التأهل المباشر) بسبب إفراطنا في التفاؤل، وينبغي أن نتخذ من ذلك الدرس سلاحا نواجه به (المنتخبين)، فهما -أي العراق وإندونيسيا- نعرفهم ويعرفوننا جيداً كيف لا وإندونيسيا أخذ من منتخبنا أربع نقاط كانت سبب في ذهابنا إلى الملحق، أما العراق فدائماً ما تمثل مواجهتنا معه ديربي قارة وديربي منطقة واللقاء عناوينه تكشف تفاصيله.وعطفاً على كل ذلك يجب أن نكون جزءا مهما من هاتين المباراتين إعلاما وجمهورا وأن ننسى صراع الأندية.فجدة المدينة والمكان وما جاورها جاهزة لهذا الحدث، فالمهمة مهمة كأس عالم وليست مهمة نادٍ كسب وآخر تعادل.أثق في الجمهور حضوراً ومؤازرة، لكن هذه المرة يجب أن يكون التأثير أكبر.رينارد مطالب بأن يخوض المباراتين بحسابات مباريات الكؤوس إذا أراد فك شفرة تكتل أي منهما الدفاعي.فكل منتخب منهما يعرف بأنه سيواجه منتخبا تدعمه مدرجات ورغبة تصحيح الماضي بست نقاط تضمن له التأهل إلى نهائيات كأس العالم.تثبيط العزائم التي (يتبناها) بعض الإعلاميين تحت ذريعة الحرص أو الخوف من المجهول يجب أن نتجاهلها ونركز على الدعم بطرح يعزز الشراكة بين الإعلام ومنتخب الوطن.(2)الموسم الماضي بطل الدوري والكأس وهذا الموسم يغادر بعد الجولة الرابعة.أقصد المدرب لوران بلان فهل أجد من يقنع الإعلام (الأوروبي) أن القرار بناء على تقارير متخصصين أوردوا فيها أن أفضل مدرب الموسم الماضي في دوري روشن هو نفسه من ألغى عقدة بعد أربع جولات من دوري هذا العام.ومضة‏أنا لا أجيد ثقافة الإساءة..‏لكن بالمقابل..‏أتقن مبدأ التجاهل وبشدة !‏لـ«جبران خليل جبران»