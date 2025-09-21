ما بين شوط وآخر شاهت وجوه، وصغرت عبارات، واختفى في ظروف غامضة كثر، وبقيت إدانتهم من خلال كلام قلت حوله الحذف أهون من الهروب..!ثلاثة أهداف تقدّم بها الهلال في الشوط الأول استغلها (الحمقى)، ووزعوا شماتتهم عبر موقع (إكس)، كلام لا يقره عاقل، نسوا أن هناك شوطاً ثانياً فيه (يُكرَم الشامت أو يُهان)، شوطاً يبرز الوجه الآخر لمعنى أن تكون أو لا تكون.ماتياس رمى في الشوط الثاني بكل أوراقه، وحول انزاغي إلى مدرب يبحث حوله عن مدافعين لإشراكهم بعد أن تمّت محاصرته في نصف ملعبه.لم يكن الأهلي يحتاج إلا لثماني دقائق من أجل اللحاق بالهلال، لكن للأسف كما جرت العادة سرق الحكم من الأهلي ضربة جزاء، ومرّر هدفاً للهلال من فاول واضح للأهلي، والعهدة في الحالتين على ذمة المحلل التحكيمي سمير عثمان.وزاد عصام عبدالفتاح في تأكيد المؤكد بإقرار ضربة الجزاء في الربع الأول من بداية المباراة، فماذا يا ترى يمكن أن تقول دائرة التحكيم عما ارتكب من جرم تحكيمي ضد الأهلي؟نادراً أن تجد فريقاً يضع تحت ضغط حكم سلبي ونتيجة غير متوقعة ومن ثم يعود في دقائق معدودات..!لا يفعلها إلّا فريق عظيم، يصنع من المستحيل واقعاً..!انتهت المباراة، وبقيت ارتداداتها بين قهر مقهور وغبن مغبون، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم..أما غير الطبيعي فما حدث بين الشوطين من (هرج ومرج)، لقيت منه بقايا حروف مبعثرة ضحكت منها، ولم أشفق على أصحابها..(2)عصام عبدالفتاح لـ #في_المرمى: هناك ركلة جزاء صحيحة لم يتم احتسابها للأهلي في الدقيقة الـ15 من المباراة.. وهناك خطأ تحكيمي في هدف #الهلال الثاني؛ لأنه لم يحتسب خطأ لصالح #الأهلي في وسط الملعب.(3)سمير عثمان:‏- د 15 ضربة جزاء لم تحتسب للأهلي.‏- د 25 يوجد خطأ قبل هدف الهلال، إذ كان يجب إيقاف اللعب.