رفعت السلطات الصحية في ألمانيا مستوى مخاطر انتشار إنفلونزا الطيور إلى «مرتفع»، بعد تسجيل زيادة في الإصابات بين الطيور البرية والدواجن داخل المزارع، وسط مخاوف من اتساع نطاق العدوى خلال الأسابيع القادمة، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وموسم هجرة الطيور.

وأوضح معهد فريدريش لوفلر الألماني، المختص بصحة الحيوان، اليوم (السبت)، أن الإصابات بدأت بالارتفاع مجددًا منذ أكتوبر الماضي، بعد فترة من الهدوء النسبي استمرت حتى سبتمبر، مشيرًا إلى أن زيادة انتشار الفيروس لا تقتصر على ألمانيا، بل تشمل مناطق أخرى في أوروبا.



إصابات جديدة وإعدام آلاف الطيور

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، سجلت السلطات إصابات متكررة في مزارع بشمال البلاد، كان أبرزها اكتشاف الفيروس في مزرعة تضم نحو 6 آلاف ديك رومي بمنطقة أوريش في ولاية سكسونيا السفلى، ما استدعى إعدام الطيور المصابة بالعدوى والموجودة في المزرعة للحد من انتشار المرض.

كما أعلنت السلطات، أمس (الجمعة)، اكتشاف أول إصابة بالموسم الحالي داخل إحدى مزارع ولاية مكلنبورغ فوربومرن، حيث جرى التخلص من نحو 6 آلاف طائر آخر في منطقة روستوك، مع فرض إجراءات وقائية لمنع انتقال الفيروس إلى المزارع المجاورة.



رفع مستوى المخاطر

وصنّف المعهد الألماني خطر انتقال الفيروس وانتشاره بين الطيور البرية بأنه مرتفع، بعدما كان عند المستوى المتوسط، كما رفع تقييم مخاطر انتقال العدوى من الطيور البرية إلى مزارع الدواجن إلى المستوى نفسه.

في المقابل، أبقى المعهد خطر انتقال الفيروس بين المزارع المختلفة عند المستوى المتوسط، محذرًا من أن انخفاض درجات الحرارة وحركة الطيور المهاجرة قد يسهمان في زيادة انتشار العدوى.



إجراءات مشددة لحماية المزارع

ودفعت الإصابات الجديدة السلطات المحلية إلى فرض مناطق حماية ومراقبة حول المزارع المتضررة، تشمل قيودًا على حركة الدواجن وتشديد إجراءات النظافة والتعقيم.

كما تقرر إلزام منشآت تربية الدواجن التي تضم 5 آلاف طائر أو أكثر في إحدى مناطق ولاية مكلنبورغ فوربومرن بإبقاء الطيور داخل حظائر مغلقة أو منشآت محمية من الطيور البرية، اعتبارًا من 9 نوفمبر الجاري.

ورغم ارتفاع المخاطر على الطيور، تؤكد التقييمات الصحية الأوروبية أن خطر انتقال إنفلونزا الطيور إلى عامة السكان لا يزال منخفضًا، فيما يوصي الخبراء بتجنب ملامسة الطيور المريضة أو النافقة، والالتزام بإجراءات الوقاية داخل المزارع.