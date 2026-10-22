أصدرت السلطات التايوانية، اليوم (الخميس)، تحذيراً برياً مع اقتراب إعصار «تشامبي» القوي من الجزيرة، وأعلنت إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية، وسط توقعات بمرور العاصفة بالقرب من الساحل الشمالي الشرقي لتايوان، قبل أن تتراجع قوتها تدريجياً مع تقدمها نحو الشمال.

ورغم تراجع قوة الإعصار قليلاً، بعدما صُنّف في وقت سابق إعصاراً فائقاً ومن بين أقوى العواصف التي شهدها المحيط الهادئ خلال العام، فإنه ما زال مصحوباً بهبّات رياح تتجاوز سرعتها 227 كيلومتراً في الساعة بالقرب من مركزه، وفقاً لإدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان.

وأوضحت الإدارة أن مركز الإعصار يقع على بُعد نحو 520 كيلومتراً جنوب شرقي الطرف الجنوبي للجزيرة، مشيرة إلى أن المسار المتوقع للعاصفة سيقودها بمحاذاة شمال شرقي تايوان، قبل أن تتجه شمالاً نحو الساحل الصيني، ثم تواصل مسارها باتجاه جنوب اليابان.

وأضافت أن نطاق الإعصار اتسع قليلاً ليصل إلى نحو 320 كيلومتراً، وهو ما يجعله قادراً على التأثير في معظم أنحاء تايوان، فيما حذّر خبراء الأرصاد من احتمال استمرار تداعياته قرابة يومين.

تحذيرات من أمواج تتجاوز 6 أمتار وأمطار غزيرة

ودعا الرئيس التايواني لاي تشينغ تي المواطنين إلى الاستعداد المبكر لوصول الإعصار، وحثّهم على تجنب التوجه إلى المناطق الجبلية والسواحل، في ظل المخاطر المرتبطة بالرياح العاتية والأمطار الغزيرة وارتفاع الأمواج.

وقال الرئيس التايواني، في منشور عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، إن «مزيداً قليلاً من الاستعداد يعني مخاطر أقل»، في دعوة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل وصول العاصفة إلى أقرب نقطة من الجزيرة.

وأرسلت السلطات تنبيهات عبر الهواتف المحمولة إلى عدد من البلدات الساحلية للتحذير من أمواج قد يتجاوز ارتفاعها 6 أمتار، أي نحو 20 قدماً، كما توقعت هطول أمطار قد تقترب كمياتها الإجمالية من متر واحد في المناطق الجبلية الشمالية، بما في ذلك المرتفعات القريبة من العاصمة تايبيه.

ومن المتوقع أن يصل إعصار «تشامبي» إلى أقرب نقطة من تايوان في وقت متأخر من (الجمعة)، بمحاذاة الساحل الشمالي الشرقي، قبل أن يتجه شمالاً نحو المياه الواقعة قبالة مدينة شنغهاي الصينية.

وتشهد مناطق شرق آسيا عادة نشاطاً ملحوظاً للأعاصير خلال أشهر الصيف، إلا أن هذه العواصف قد تضرب المنطقة أيضاً خلال فصل الخريف، مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة.

إلغاء رحلات جوية في تايوان واليابان

وعلى صعيد حركة النقل، أعلنت وزارة النقل التايوانية إلغاء 125 رحلة جوية (الخميس)، معظمها رحلات داخلية، في إطار الاستعدادات للتعامل مع تداعيات الإعصار.

وفي المقابل، لم تسجل شبكة السكك الحديدية في تايوان اضطرابات حتى وقت صدور التقرير، كما أفادت وزارة الداخلية بأنه لم ترد تقارير عن إجلاء السكان من المناطق المهددة.

وتشير الإجراءات المتخذة إلى استعداد السلطات التايوانية للتعامل مع العواصف المدارية، إذ تتمتع الجزيرة بخبرة واسعة في مواجهة الأعاصير، وهو ما يسهم عادة في الحد من الخسائر البشرية.

الإعصار يتجه نحو اليابان ويعطّل حركة السفر

ولا تقتصر تداعيات «تشامبي» على تايوان، إذ تشير التوقعات إلى مروره فوق جزيرة يوناغوني، الواقعة في أقصى غرب اليابان والمأهولة بالسكان، ضمن محافظة أوكيناوا.

وفي اليابان، أعلنت شركات الطيران الكبرى، وهي الخطوط الجوية اليابانية «JAL» وخطوط «ANA» وشركة «سكاي مارك»، إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية، معظمها رحلات داخلية، خلال الفترة الممتدة من (الخميس) إلى (الأحد).

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الإلغاءات في خطط سفر أكثر من 11 ألف مسافر، وسط ترقب لمسار الإعصار ومدى تأثيره في حركة الطيران والمناطق الساحلية.