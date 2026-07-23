بسبب الاحتكار وتوجيه المستهلكين: عقوبة أوروبية بـ890 مليون يورو ضد «قوقل»

أصدرت المفوضية الأوروبية قراراً بفرض عقوبات مالية جديدة بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو على عملاق التكنولوجيا الأمريكي (قوقل)، على خلفية خرق القواعد التنظيمية الخاصة بالأسواق الرقمية في التكتل الأوروبي.

وأوضحت الجهات التنظيمية الأوروبية أن الغرامة تنقسم إلى جزءين؛ الأول بقيمة 460 مليون يورو نتيجة منح محرك البحث التابع للشركة أفضلية وميزات تفضيلية لخدماتها الخاصة (مثل التسوق والفنادق والرحلات) على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث.

أما الجزء الثاني فيقدر بـ430 مليون يورو، فيتعلق بمخالفات مرتبطة بمتجر التطبيقات (Google Play)، لفرض قيود تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين نحو عروض أو خيارات دفع أرخص خارج منصة قوقل.

يأتي هذا القرار في وقت حساس تتصاعد فيه الضغوط عبر الأطلسي والتهديدات المتبادلة بالرسوم الجمركية من الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب ضد السياسات الضريبية والتنظيمية الأوروبية الموجهة لشركات التقنية الكبرى.

ومنحت بروكسل شركة (قوقل) مهلة مدتها 60 يوماً للامتثال وتعديل ممارساتها، وإلا فإنها ستواجه غرامات يومية دورية قد تصل إلى 5% من إجمالي مبيعاتها العالمية.

من جانبها، انتقدت (قوقل) هذه الإجراءات، حيث اعتبر رئيس الشؤون العالمية في الشركة كين ووكر، أن هذه القيود تضر بتصميم المنتجات وخبرة المستخدمين الأوروبيين ولا تعكس منافسة عادلة.