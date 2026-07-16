تشكّلت العاصفة الاستوائية «إليدا» في المحيط الهادئ، ولكنها لا تمثّل أي تهديد لليابسة في الوقت الحالي.

وأوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي، أن مركز العاصفة يقع على بعد نحو 620 ميلًا (1000 كيلومتر) جنوب غرب الطرف الجنوبي لشبه جزيرة «باخا كاليفورنيا» المكسيكية.

وبحسب أحدث نشرة صادرة عن المركز، بلغت قوة الرياح القصوى المصاحبة للعاصفة نحو 60 ميلًا في الساعة (95 كيلومترًا في الساعة).

ومن المتوقع أن تزداد قوة العاصفة تدريجيًا، مع ترجيح تحول «إليدا» إلى إعصار غدا (الجمعة)، وفقًا للمركز الوطني للأعاصير، الذي أكد أنه لا توجد حاليًا أي تحذيرات أو إنذارات في المناطق الساحلية.