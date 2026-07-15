كشفت مجموعة القرصنة الإلكترونية المتخصصة في هجمات برامج الفدية «وورلد ليكس» (World Leaks) نشر آلاف الوثائق التي تزعم أنها تتعلق بمحطة كودانكولام النووية، أكبر محطة للطاقة النووية في الهند، وذلك عبر الإنترنت المظلم، في واقعة أثارت مخاوف متزايدة بشأن أمن المنشآت الحيوية في البلاد.

وبحسب الوثائق المنشورة، فإنها تتضمن مخططات هندسية لعدد من مرافق المحطة، وبيانات خاصة بالموردين، وسجلات اجتماعات وتقارير تفتيش ومراجعات للمعدات، إضافة إلى وثائق تأمين، فيما أشارت المجموعة إلى أن هذه البيانات تعود إلى مجموعة ريلاينس، إحدى الشركات المتعاقدة مع المشروع. وتقع محطة كودانكولام في ولاية تاميل نادو جنوب الهند، وتعد أكبر محطة من بين سبع محطات نووية في البلاد، كما تمثل ركيزة أساسية في خطة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتوسيع قدرات الهند في مجال الطاقة النووية.

وأكدت مجموعة ريلاينس، في بيان رسمي، تعرض أحد خوادمها المستضافة لدى شركة مراكز البيانات الهندية «يوتا» (Yotta) لـ«اختراق جزئي»، مشيرة إلى أنها أبلغت الجهات الحكومية المختصة بالحادثة، لكنها لم تكشف طبيعة البيانات التي تم الوصول إليها.

مخاوف من تهديدات أمنية

ويرى خبراء في الأمن النووي أن تسريب مثل هذه البيانات قد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنشأة، إذ يمكن أن يساعد جهات معادية على رسم خريطة للأنظمة الداعمة للمحطة، والتعرف على الموردين وسلاسل الإمداد، وربما تحديد نقاط الضعف في منظومة الحماية.

وقال نيكولاس روث، المدير في مبادرة التهديد النووي (NTI)، إن الوثائق قد تكشف «ليس فقط الجهات التي تمتلك صلاحية الوصول إلى المشروع، بل أيضاً الأنظمة التي يمكن الوصول إليها من خلال تلك الصلاحيات»، وهو ما قد يزيد من المخاطر الأمنية. وبحسب وكالة «رويترز»، يعود تاريخ الوثائق إلى الفترة بين عام 2016 ومنتصف عام 2025، لكنها أوضحت أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحتها. وتضم البيانات المنشورة نحو 19 ألف ملف تبدو الأكثر حساسية ضمن أكثر من 858 ألف ملف نُسبت إلى مجموعة ريلاينس ونشرتها مجموعة «وورلد ليكس».

وثائق هندسية وتأمين ضد الإرهاب

وتشير الملفات إلى أنها تتضمن مخططات لأنظمة التهوية والتبريد الخاصة بالوحدتين الثالثة والرابعة الجاري إنشاؤهما، إضافة إلى مخطط كامل لغرفة تحكم مشتركة، إلى جانب قوائم الموردين المعتمدين، ومقترحات فنية، وسجلات اجتماعات مشتركة بين مؤسسة الطاقة النووية الهندية وريلاينس، مدعومة بصور للمعدات. كما تضمنت إحدى الوثائق ما يبدو أنه بوليصة تأمين بقيمة 112 مليون دولار، تغطي الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالوحدتين الثالثة أو الرابعة في حال تعرضهما لهجوم إرهابي.

وفي المقابل، أوضحت التقارير أن الوثائق المسربة لا تبدو مرتبطة بالأنظمة الأساسية للمفاعلات النووية، والتي تتولى شركة «روساتوم» الروسية الحكومية توفيرها.

تحقيقات رسمية جارية

ونقلت «رويترز» عن مصدر مطلع أن المؤسسة الهندية للطاقة النووية تتواصل مع مجموعة ريلاينس بشأن الحادثة، بينما بدأ فريق الاستجابة الهندي لطوارئ الحاسب الآلي تحقيقاً في ملابساته.

من جهتها، أعلنت شركة «يوتا» أنها رصدت في 29 مايو نشاطاً مشبوهاً على أحد الخوادم التابعة لريلاينس إنفراستركتشر، مؤكدة أنها أوقفت النشاط فوراً ومنعت تنفيذ هجوم الفدية، لكنها تلقت لاحقاً إخطاراً من الشركة بوجود مزاعم حول تسريب البيانات من قبل جهات خارجية، مشيرة إلى أن التحقيقات الفنية لا تزال مستمرة. ولم تصدر مؤسسة الطاقة النووية الهندية أو مكتب رئيس الوزراء ناريندرا مودي أي تعليق رسمي بشأن الواقعة حتى الآن.

هجمات إلكترونية متكررة

وتعد «وورلد ليكس» من أبرز مجموعات برامج الفدية عالمياً، إذ سبق أن استهدفت شركات كبرى مثل «نايكي» و«تاتا»، وتعتمد على نشر البيانات المسروقة عبر موقعها على الإنترنت المظلم في حال رفض الضحايا دفع الفدية المطلوبة. وتأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية في الهند، التي احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في عدد الحسابات المخترقة خلال العام الماضي، بعد الولايات المتحدة وفرنسا، وفقاً لشركة الأمن السيبراني «Surfshark». كما أظهر تقرير صادر عن مجلس أمن البيانات في الهند أن 73% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع لا تعلم ما إذا كانت تعرضت لهجمات إلكترونية من قبل، فيما تفتقر 57% منها إلى ممارسات أساسية في مجال الأمن السيبراني. ويذكر أن محطة كودانكولام كانت قد تعرضت في عام 2019 لحادثة إلكترونية أخرى، بعدما تم اكتشاف برمجية خبيثة مرتبطة بمجموعة قرصنة كورية شمالية على الشبكة الإدارية للمحطة، إلا أن السلطات الهندية أكدت آنذاك أن أنظمة التشغيل النووية لم تتأثر.