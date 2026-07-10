في مشهد عفوي خطف قلوب مئات الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحولت طفلة أردنية لم تتجاوز الرابعة من عمرها إلى «تريند» عالمي، بعدما عبرت ببراءة شديدة عن أمنية غير متوقعة، وضعت النجم البرتغالي الأسطوري كريستيانو رونالدو في مرمى اهتمام الأجيال الصغيرة مجدداً.

القصة بدأت بمقطع فيديو مصور انتشر كالنار في الهشيم على منصات «تيك توك» و«إكس»، حيث ظهرت الطفلة الصغيرة وهي تدخل في نقاش جاد وعفوي جداً مع والدتها، معبرة عن إعجابها الشديد بقائد منتخب البرتغال ونجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالد ، قبل أن تفجر مفاجأتها وتطلب من والدتها طلباً غريباً حبس أنفاس المتابعين.

«رونالدو في بيتنا».. خطة الطفلة للعب مع «الدون»

الطفلة الأردنية وببراءة الطفولة التي لا تعرف المستحيل، لم تطلب مجرد قميص موقع من النجم العالمي أو التقاط صورة تذكارية معه في الملعب كما يفعل الجميع، بل طلبت من والدتها رسمياً «استضافة كريستيانو رونالدو داخل منزلهم المتواضع»!

ظهرت الصغيرة وهي تشرح لوالدتها بكل ثقة وعفوية أنها تريد دعوة «الدون» شخصياً إلى المنزل، والسبب أن يقضي معها بعض الوقت في صالة المنزل ليعلمها ويلعب معها كرة القدم بمفردهما بعيداً عن صخب الملاعب العالمية!

ولاقى المقطع القصير تفاعلاً واسعاً وهستيرياً بين المتابعين من مختلف أنحاء الوطن العربي، والذين انقسموا بين معجب بشخصية الطفلة القوية وبراءتها الطاغية، وبين من أشاد بالتأثير الساحر والعابر للقارات الذي يمتلكه رونالدو، والذي جعله يتسلل إلى عقول أطفال بعمر الرابعة لا يدركون من كرة القدم سوى الركض خلف الشغف.

وعلّق المغردون على الفيديو متمنين أن يصل المقطع إلى حسابات رونالدو الرسمية، حيث كتب أحد المتابعين: «رونالدو قد يفعلها ويزورها.. عفوية هذا الجيل تجبر أقوى ملوك اللعبة على الانحناء».

ويبقى السؤال الذي يشغل منصات السوشيال ميديا الآن: هل يصل صدى هذا الفيديو اللطيف إلى «صاروخ ماديرا» ويحقق أمنية أصغر معجباته؟