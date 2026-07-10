في الوقت الذي يخطط فيه الملايين لمدة طويلة من أجل توفير تكاليف تذكرة طيران واحدة مع إقامة في فندق متواضع، نجحت الفتاة الأمريكية صوفيا لي في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تمكنت من السفر حول كوكب الأرض، وعبور حدود القارات بمفردها، دون أن تتكفل بإنفاق ثروات طائلة، بل عبر حيلة ذكية صدمت رواد السوشيال ميديا!

صوفيا التي تبلغ من العمر اليوم 20 عاماً فقط، باتت حديث الشبكات العالمية وعلى رأسها شبكة (CNN)، بعدما أصبحت على بُعد 9 دول فقط من دخول موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية كأصغر شخص في التاريخ يزور جميع دول وأقاليم العالم المعترف بها دولياً، لكن السر الحقيقي وراء هذه المعجزة ليس ثروة والديها، بل «خدعة عبقرية» غيرت قواعد السفر تماماً.

بدأت قصة صوفيا الملهمة وهي لا تزال طفلة في الثالثة عشرة من عمرها، حيث كان حلم استكشاف الكوكب يسيطر على عقلها الصغير. وفي عام 2019، وبدلاً من الذهاب للمدرسة بشكلها التقليدي، اتخذت صوفيا ووالداها قراراً جريئاً:

نظام التعليم المنزلي: استغلت الفتاة مرونة التعليم عن بُعد لتكثيف دراستها الثانوية وإنهائها مبكراً جداً في سن صغيرة.

الرحلة الأولى: انطلقت صوفيا بمفردها تماماً نحو كوستاريكا، حاملة في حقيبتها موافقة خطية ورسمية من والديها تسمح لها بعبور الحدود الدولية دون رفقة عائلية!

الخدعة الذكية.. كيف لفت العالم مجاناً؟

السؤال الذي حير المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي: كيف لفتاة مراهقة أن تمول رحلات طيران، وإقامة، وطعام في 186 دولة وإقليمًا زارتها حتى الآن؟ ويكمن سر الخدعة الرقمية في أن صوفيا لم تكن تمتلك حساباً بنكياً ضخماً، بل اعتمدت على أسلوب «المقايضة الذكية». ووظفت الفتاة مهارتها الاحترافية في تدريس اليوغا، ودمجتها مع موهبتها في إدارة حسابات السوشيال ميديا؛ فكانت تعرض على الفنادق، والمنتجعات، والمطاعم في الدول التي تزورها إدارة صفحاتهم وصناعة محتوى احترافي لهم، مقابل الحصول على الإقامة الفاخرة والطعام مجاناً بالكامل!

ولم تكن الرحلة نزهة سياحية ناعمة، إذ كشفت التقارير أن صوفيا واجهت ظروفاً صحية مرعبة ومخاطر أمنية حبست الأنفاس أثناء تنقلها بمفردها في مناطق ساخنة ومضطربة عبر قارات آسيا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، إلا أن ذكاءها الحاد وإصرارها كانا بمثابة درع حماية لها.

واليوم، تستعد صوفيا لحزم حقائبها باتجاه أمريكا الجنوبية لتزور عدة دول على أن تكون محطتها الأخيرة والنهائية: فنزويلا، لتختتم هناك قائمتها الذهبية، وتوثق إنجازها الأسطوري رسمياً في موسوعة «غينيس»، وتثبت للعالم أن المغامرة لا تحتاج إلى ملايين الدولارات، بل إلى فكرة ذكية وشجاعة تكتسح المستحيل!