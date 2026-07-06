بدأت ملامح المنافسة على موسم دراما رمضان القادم بالظهور مبكرًا، بعدما حسم عدد من نجوم الصف الأول تعاقداتهم على أعمالهم الجديدة، في مؤشر إلى موسم يتوقع أن يشهد حضورًا قويًا وعودة لعدد من الأسماء الغائبة.

ويبرز في مقدمة العائدين الفنان محمد رمضان، الذي يعود إلى الدراما بعد غياب 4 أعوام، من خلال مسلسل جديد يجمعه للمرة الأولى بالكاتب أحمد مراد، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج صادق الصباح.

كما يعود أحمد فهمي إلى السباق الرمضاني عبر مسلسل كوميدي جديد، بالتعاون مع المنتج تامر مرسي، وإخراج معتز التوني، وتأليف شريف الليثي، فيما تراجع عمرو سعد عن قراره السابق بالابتعاد عن الدراما، وتعاقد على مسلسل جديد يعيد تعاونه مع تامر مرسي.

ويواصل أحمد العوضي حضوره في الموسم الجديد، من خلال مسلسل شعبي يجدد فيه شراكته مع الكاتب محمود حمدان، بينما تعاقدت مي عمر على بطولة عمل درامي جديد بعد مشاركتها في الموسم الماضي بمسلسل «الست موناليزا».

وتشمل التحضيرات أيضًا مسلسلًا عن سيرة المفكر الراحل مصطفى محمود بعنوان مبدئي «بين الشك واليقين»، فيما يدرس حمادة هلال تقديم جزء سابع من مسلسل «المداح»، مع استمرار ترقب الإعلان عن تعاقدات جديدة خلال الفترة القادمة.