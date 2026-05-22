في واقعة مرعبة أعادت ملف "أخطاء الحقنة القاتلة" إلى الواجهة في الولايات المتحدة، تحوّلت لحظات تنفيذ حكم الإعدام على السجين توني كاروثرز في ولاية تينيسي إلى مشهد غير مسبوق، انتهى بتأجيل التنفيذ بالكامل لمدة عام، بعد فشل الفريق الطبي في العثور على وريد مناسب!

الواقعة التي شهدتها غرفة الإعدام بدت في ظاهرها روتينية، لكنها سرعان ما خرجت عن السيطرة لتتحول إلى فيلم رعب حقيقي عاشه السجين والطاقم الطبي معاً.

ساعة من المحاولات الفاشلة داخل «غرفة الموت»

وبحسب البيانات والتقارير الرسمية الصادرة عن الواقعة، سادت حالة من التوتر الشديد خلف الكواليس:

فشل الخط الاحتياطي: نجح الطاقم في تركيب خط وريدي أساسي، لكن المحاولة الثانية لتثبيت خط احتياطي (وهو شرط قانوني للتنفيذ) فشلت تماماً وبشكل متكرر.

عجز القسطرة: حاول الفريق الطبي إدخال قسطرة وريدية مركزية لضمان تدفق المادة القاتلة، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل نتيجة اختفاء أوردة السجين.

معاناة وسط التوتر: استمرت محاولات البحث عن وريد لأكثر من ساعة كاملة، أكد خلالها محامي السجين أن موكله عاش معاناة نفسية وجسدية قاسية وهو يراقب محاولات إنهاء حياته.

وأمام هذا العجز الطبي غير المسبوق، اضطر الطاقم لإيقاف العملية بالكامل، ليعلن بعدها بيل لي حاكم ولاية تينيسي قرارا مفاجئا بمنح السجين البالغ من العمر 57 عاماً تأجيلاً مؤكداً لمدة عام كامل حتى يتم مراجعة الإجراءات.

يذكر أن كاروثرز كان قد أُدين في قضية تعود إلى عام 1994، اتُهم فيها باختطاف وقتل ثلاثة أشخاص في مدينة ممفيس، وظل يؤكد براءته طوال عقود، ليعود اليوم إلى الحياة مجدداً من وراء القبر بسبب «أوردته المستعصية» التي رفضت الاستسلام للموت.